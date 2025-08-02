طريقة عمل الجلاش الحلو بالكريمة، مذاق مميز واقتصادية
طريقة عمل الجلاش الحلو بالكريمة، الجلاش من الحلوى الشرقية الشهيرة واللذيذة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون ويقدم بحشوات مختلفة حسب الرغبة.
وطريقة عمل الجلاش الحلو بالكريمة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.
وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل الجلاش بالكريمة.
مكونات عمل الجلاش الحلو بالكريمة:-
عبوة من رقائق الجلاش 500 جرام تقريبا
نصف كوب من السمن أو الزبدة المذابة
نصف كوب من الزيت النباتي
لتحضير الكريمة:
4 أكواب من الحليب
نصف كوب من السكر
4 ملاعق كبيرة من النشا
1 ملعقة صغيرة من الفانيليا
نصف كوب من القشطة اختياري لزيادة الطعم الكريمي
للتزيين:
شربات بارد
مكسرات مجروشة
طريقة عمل الجلاش الحلو بالكريمة:-
- في قدر على النار، ضعي الحليب والسكر وحركي حتى يذوب السكر.
- ذوبي النشا في قليل من الحليب البارد ثم أضيفيه تدريجيا إلى الحليب الساخن مع التحريك المستمر.
- أضيفي الفانيليا واستمرّي في التحريك حتى تتكون كريمة سميكة ومتجانسة.
- ارفعي القدر عن النار وأضيفي القشطة (اختياري) ثم اتركي الكريمة تبرد.
- ثم ادهني صينية فرن بالسمن أو الزيت.
- ضعي نصف كمية رقائق الجلاش في الصينية، مع دهن كل ورقة بخليط السمن والزيت.
- وزعي الكريمة بالتساوي فوق الطبقة الأولى من الجلاش.
- غطي الكريمة ببقية أوراق الجلاش بنفس الطريقة مع دهن كل ورقة.
- باستخدام سكين حاد، قطعي الجلاش إلى مربعات أو مثلثات قبل إدخاله الفرن.
- سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.
- أدخلي الصينية الفرن لمدة 30–40 دقيقة حتى يصبح الوجه ذهبي اللون ومقرمش.
- بعد إخراج الجلاش من الفرن، اسكبي عليه الشربات البارد فورا.
- زيني الوجه بالمكسرات وقدميه دافئ أو بارد حسب الرغبة.
ولعمل الجلاش الحلو السادة
مكونات عمل الجلاش الحلو:
لفة جلاش
كوب ونصف من الحليب
نصف كوب من السكر
نصف كوب من الزبدة المذابة
3 بيضات
ملعقة صغيرة من الفانيليا
ربع كوب من الشربات (حسب الرغبة)
طريقة عمل الجلاش الحلو السادة:
- ادهني صينية الخبز بالقليل من الزبدة.
- ضعي ورقتين من الجلاش في الصينية، وادهنبهما بالزبدة المذابة.
- كررى العملية حتى تنتهي من نصف كمية الجلاش.
- في وعاء، اخفقي البيض مع السكر جيدًا.
- أضيفي الحليب والفانيليا، واستمري بالخفق حتى يتجانس الخليط.
- أكملي وضع باقي أوراق الجلاش بنفس الطريقة (مع دهن كل ورقتين بالزبدة).
- قطعي الجلاش في الصينية إلى مربعات أو مثلثات بإستخدام سكين حاد.
- اسكبي خليط الحليب والبيض بالتساوي فوق الجلاش المقطع، واتركيه لمدة 10-15 دقيقة ليتشرب.
- سخني الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية.
- ضعى الصينية في الفرن لمدة 30-40 دقيقة أو حتى يصبح الجلاش ذهبي اللون.
- بعد إخراج الجلاش من الفرن، اسكبي الشربات عليه وهو ساخن (يمكن التحكم بكمية الشربات حسب الرغبة).
- اتركي الجلاش ليبرد قليلا ثم قدميه مع كوب من الشاي أو القهوة.
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