طريقة عمل الجلاش الحلو بالكريمة، حلوى لذيذة وسهلة التحضير

طريقة عمل الجلاش الحلو بالكريمة، الجلاش الحلو من الحلوى الشرقية الشهيرة واللذيذة التي لها مذاق مميز ولا يقاوم ويعشقه الكبار والصغار.

وطريقة عمل الجلاش الحلو بالكريمة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل الجلاش الحلو بالكريمة.

مكونات عمل الجلاش الحلو بالكريمة:

1 عبوة جلاش (عجينة الفيلو)

نصف كوب سمن أو زبدة مذابة

مكونات الكريمة (مهلبية)

2 كوب حليب

2 ملعقة كبيرة نشا

3 ملعقة كبيرة سكر (حسب الرغبة)

نصف ملعقة صغيرة فانيليا

مكونات الشربات (القطر)

2 كوب سكر

1 كوب ماء

عصرة ليمونة

نصف ملعقة صغيرة فانيليا أو ماء ورد (اختياري)

طريقة عمل الجلاش الحلو بالكريمة:

لتحضير الكريمة، في قدر على النار، ضعي الحليب والسكر والنشا وقلبي جيدًا حتى يذوب النشا تمامًا.

ضعي القدر على نار متوسطة وقلبي باستمرار حتى يثخن الخليط ويصبح قوامه كريمي.

أضيفي الفانيليا وارفعيه عن النار، واتركيه يبرد قليلًا.

ولتحضير الشربات، في قدر على النار، ضعي السكر والماء واتركيه حتى يغلي.

أضيفي عصير الليمون وقللي النار واتركيه يغلي 10 دقائق تقريبًا.

أضيفي الفانيليا أو ماء الورد في النهاية وارفعيه عن النار ليبرد.

لتحضير الجلاش، ادهني صينية الفرن بالسمن.

افردي نصف كمية الجلاش في الصينية، وادهني كل طبقة بقليل من السمن باستخدام فرشاة.

اسكبي الكريمة بالتساوي فوق الجلاش.

غطي الكريمة بباقي رقائق الجلاش، وادهني كل طبقة بالسمن كما في البداية.

قطعي الجلاش مربعات أو مستطيلات حسب الرغبة قبل إدخاله الفرن.

ادخليه فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 30-40 دقيقة حتى يصبح لونه ذهبيًا.

فور خروج الجلاش من الفرن، اسكبي عليه الشربات البارد وهو ساخن، أو العكس (الشربات ساخن والجلاش بارد).

اتركيه ليمتص الشربات، ثم قدميه دافئًا أو باردًا حسب الرغبة.

طريقة عمل الجلاش بالكريمة

ولعمل الجلاش الحلو السادة

مكونات عمل الجلاش الحلو:

لفة جلاش

كوب ونصف من الحليب

نصف كوب من السكر

نصف كوب من الزبدة المذابة

3 بيضات

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ربع كوب من الشربات (حسب الرغبة)

طريقة عمل الجلاش الحلو بدون حشو:

ادهني صينية الخبز بالقليل من الزبدة.

ضعي ورقتين من الجلاش في الصينية، وادهنبهما بالزبدة المذابة.

كررى العملية حتى تنتهي من نصف كمية الجلاش.

في وعاء، اخفقي البيض مع السكر جيدًا.

أضيفي الحليب والفانيليا، واستمري بالخفق حتى يتجانس الخليط.

أكملي وضع باقي أوراق الجلاش بنفس الطريقة (مع دهن كل ورقتين بالزبدة).

قطعي الجلاش في الصينية إلى مربعات أو مثلثات بإستخدام سكين حاد.

اسكبي خليط الحليب والبيض بالتساوي فوق الجلاش المقطع، واتركيه لمدة 10-15 دقيقة ليتشرب.

سخني الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية.

ضعى الصينية في الفرن لمدة 30-40 دقيقة أو حتى يصبح الجلاش ذهبي اللون.

بعد إخراج الجلاش من الفرن، اسكبي الشربات عليه وهو ساخن (يمكن التحكم بكمية الشربات حسب الرغبة).

اتركي الجلاش ليبرد قليلا ثم قدميه مع كوب من الشاي أو القهوة.

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