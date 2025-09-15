طريقة عمل الزلابية مقرمشة وهشة زي الجاهزة

طريقة عمل الزلابية، تُعد الزلابية من أشهر الحلويات الشرقية التي ارتبطت بالمناسبات الاجتماعية المختلفة في كثير من الدول العربية، خصوصًا في مصر وبلاد الشام والعراق والمغرب العربي.





تمتاز هذه الحلوى بمذاقها المقرمش من الخارج والطري من الداخل، كما أنها سهلة التحضير ولا تحتاج إلى مكونات معقدة، مما يجعلها خيارًا محببًا لدى الصغار والكبار على حد سواء. في هذا التقرير نستعرض أصل الزلابية، مكوناتها الأساسية، طريقة تحضيرها خطوة بخطوة، وبعض النصائح للحصول على نتيجة مثالية، بالإضافة إلى تنويعات يمكن إضافتها للتجديد في المذاق.



أصل الزلابية وانتشارها

يُقال إن الزلابية تعود في أصولها إلى المطبخ الفارسي وانتقلت منه إلى بلاد العرب، ومنها إلى شمال إفريقيا والأندلس. ومع مرور الوقت، اكتسبت شهرة واسعة وأصبحت جزءًا من ثقافة الطعام الشعبي في العديد من الدول.



ففي مصر تُقدم الزلابية في المناسبات وشهر رمضان على وجه الخصوص، بينما تُعرف في المغرب العربي باسم "لقيمات" أو "عوامة"، وفي بعض البلدان تحمل أسماء أخرى مثل "لقمة القاضي".



مكونات الزلابية الأساسية

لتحضير الزلابية التقليدية نحتاج إلى مكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت، وهي:

كوبان من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من النشا (لزيادة القرمشة).

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من السكر.

رشة ملح.

كوب ونصف تقريبًا من الماء الدافئ (قد نحتاج أكثر أو أقل حسب نوع الدقيق).

زيت نباتي غزير للقلي.

شربات (قطر) مكون من سكر وماء وعصير ليمون وفانيليا، أو يمكن استخدام العسل الأبيض كبديل صحي.

خطوات عمل الزلابية

طريقة تحضير الزلابية خطوة بخطوة

تحضير العجينة:

في وعاء عميق نخلط الدقيق مع النشا ورشة الملح. في كوب صغير نذيب الخميرة والسكر في قليل من الماء الدافئ ونتركها حتى تتفاعل وتظهر فقاعات على السطح. بعدها نضيف خليط الخميرة إلى الدقيق ونصب الماء تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى نحصل على عجينة سائلة القوام تشبه عجينة الكيك.

تخمير العجينة:

نغطي الوعاء جيدًا ونتركه في مكان دافئ لمدة ساعة تقريبًا، حتى يتضاعف حجم العجينة وتظهر فقاعات هوائية تدل على نجاح التخمير.

القلي:

نسخن كمية كافية من الزيت في مقلاة عميقة. باستخدام ملعقة صغيرة أو كيس حلواني، نأخذ جزءًا من العجينة ونضعه في الزيت الساخن على شكل كرات صغيرة. يجب تقليبها باستمرار حتى تأخذ لونًا ذهبيًا وتصبح مقرمشة من الخارج.

إضافة الشربات:

فور إخراج الزلابية من الزيت، نضعها مباشرة في الشربات البارد أو الفاتر حتى تتشربه جيدًا، ثم نصفيها من القطر ونضعها في طبق التقديم.

شربات الزلابية

نصائح للحصول على زلابية مثالية

يجب أن يكون الزيت ساخنًا بدرجة متوسطة، لأن الزيت البارد يجعل العجينة تمتص كمية كبيرة من الزيت، بينما الزيت شديد السخونة قد يحرقها من الخارج وتبقى نيئة من الداخل.

يُفضل أن يكون الشربات باردًا والزلابية ساخنة، حتى تتشرب الطعم بسرعة وتبقى مقرمشة.

يمكن تنويع النكهات بإضافة الفانيليا، ماء الورد، أو القرفة إلى العجينة.

للحصول على لمسة مختلفة، يمكن رش القليل من السكر البودرة أو الشوكولاتة المذابة بدلًا من الشربات.

تنويعات حديثة للزلابية

رغم أن الشكل التقليدي للزلابية لا يزال مفضلًا، إلا أن هناك ابتكارات جديدة ظهرت مؤخرًا، مثل:

زلابية بالشوكولاتة: غمر الكرات في شوكولاتة ذائبة بدلًا من القطر.

زلابية محشوة: حشو العجينة بكريمة أو نوتيلا قبل القلي.

زلابية بالكراميل: غمرها في صوص الكراميل ورشها بالمكسرات.

