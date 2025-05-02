طريقة عمل الجلاش الحلو، أسهل حلوى منزلية

طريقة عمل الجلاش الحلو، الجلاش الحلو من أشهر أنواع الحلوى الشرقية التي لها مذاق مميز وشعبية كبيرة في مصر والعالم العربي حيث يقدم بحشوات مختلفة.

وطريقة عمل الجلاش الحلو، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره في المنزل لإسعاد أفراد الأسرة كحلوى بسيطة ومميزة.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل الجلاش الحلو.

مكونات عمل الجلاش الحلو:

1 عبوة من رقائق الجلاش (500 جرام تقريبًا)

2 كوب من الحليب

2 ملعقة كبيرة من السكر

3 بيضات

1 ملعقة صغيرة فانيليا

نصف كوب سمن أو زبدة مذابة

مكسرات مجروشة (لوز، فستق، جوز – حسب الرغبة)

لعمل الشربات (القطر):

2 كوب سكر

1 كوب ماء

عصير نصف ليمونة

رشة فانيليا أو ماء زهر (اختياري)

طريقة عمل الجلاش الحلو:

في قدر على النار، يُضاف السكر والماء، ويُترك حتى يغلي.

يُضاف عصير الليمون ويُترك لمدة 10 دقائق حتى يتكثف قليلًا، ثم تُضاف الفانيليا ويُترك ليبرد.

ثم تُدهن صينية الفرن بقليل من السمن.

يُقسّم الجلاش إلى نصفين.

يُقسّم الجلاش إلى نصفين. تُرص طبقات النصف الأول في الصينية مع دهن كل طبقة بقليل من السمن باستخدام فرشاة.

بعد الانتهاء من نصف الكمية، يُضاف خليط المكسرات بالتساوي.

تُوضع طبقات الجلاش المتبقية بنفس الطريقة، مع دهن كل طبقة بالسمن.

يُقطع الجلاش إلى مربعات أو مثلثات حسب الرغبة قبل الخبز.

يُخلط الحليب مع السكر والبيض والفانيليا جيدًا.

يُصب خليط الحليب فوق الجلاش بالتساوي.

تُدخل الصينية فرن مُسخّن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 30–40 دقيقة، أو حتى يُصبح الوجه ذهبي اللون.

عند إخراج الجلاش من الفرن، يُصب عليه القطر البارد مباشرة وهو ساخن. يُترك ليبرد ويُقدم.

والجلاش الحلو وصفة لذيذة وسهلة التحضير، تناسب جميع الأوقات، يمكن تنويع الحشوات حسب الذوق، ما يجعله طبقًا محبوبًا لدى الجميع.

طريقة عمل الجلاش الحلو

ولعمل كيكة الجلاش

مكونات عمل كيكة الجلاش:

نصف كيلو جلاش (عجينة الفيلو)

4 بيضات

كوب سكر

كوب حليب

كوب زيت نباتي

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة قرفة (اختياري)

مكسرات مجروشة (حسب الرغبة)

لعمل الشربات (القطر):

كوبان من السكر

كوب ماء

عصير نصف ليمونة

ملعقة صغيرة فانيليا أو ماء زهر

طريقة عمل كيكة الجلاش:

في قدر على النار، ضعي السكر والماء واتركيه حتى يغلي.

أضيفي عصير الليمون واتركيه يغلي لمدة 8-10 دقائق.

أضيفي الفانيليا أو ماء الزهر في النهاية، ثم اتركيه يبرد.

سخّني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

في وعاء، اخفقي البيض مع السكر جيدًا حتى يصبح الخليط هشًا.

أضيفي الحليب والزيت والفانيليا، ثم البيكنج بودر والقرفة إن رغبتي.

قطّعي أوراق الجلاش إلى قطع صغيرة بيدك أو بمقص، ثم أضيفيها إلى خليط البيض وقلّبي برفق حتى تتشرب بالكامل.

ادهني صينية فرن بالقليل من الزيت، ثم اسكبي خليط الجلاش فيها.

يمكنك نثر بعض المكسرات على الوجه.

أدخليها إلى الفرن لمدة 30-35 دقيقة أو حتى تتحمّر ويصبح لونها ذهبيًا.

أدخليها إلى الفرن لمدة 30-35 دقيقة أو حتى تتحمّر ويصبح لونها ذهبيًا. فور إخراج الكيكة من الفرن، اسكبي عليها الشربات البارد وهي ساخنة.

اتركيها لتتشرب القطر جيدًا، ثم قدميها دافئة أو باردة حسب الرغبة.

يمكن إضافة جوز الهند أو الزبيب لزيادة النكهة.

إذا أردتِ كيكة أغنى، أضيفي القليل من القشطة داخل الخليط أو بين طبقات الجلاش.

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