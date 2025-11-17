أحمد عبد الرؤوف يستقر على الدفع بسيف الجزيري أساسيا أمام زيسكو

الإثنين 17 نوفمبر 2025
عصام كامل

قال مصدر داخل نادي الزمالك، إن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، استقر على الدفع بسيف الجزيري أساسيا أمام زيسكو الزامبي.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو الزامبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأشار المصدر إلى أن أحمد عبدالرؤوف يرى أن سيف الجزيري هو المهاجم الأجهز  لقيادة هجوم الزمالك أمام زيسكو.

موعد مباراة الزمالك وزيسكو والقناة الناقلة 

ويلتقي فريق الزمالك وزيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.

تنقل مباراة الزمالك وزيسكو قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

أبطال مصر يستعدون لبدء مشوار دور المجموعات الأفريقي.. الأهلي يلتقي شبيبة القبائل وبيراميدز يصطدم بريفرز يونايتد بدوري الأبطال.. الزمالك والمصري في مهمة صعبة.. وهذه مواعيد المباريات والقنوات الناقلة

الزمالك يكشف حقيقة تلقيه عروضا من أندية خليجية لشراء خوان بيزيرا

 

حكام مباراة الزمالك وزيسكو 

وأخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم من جيبوتي لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام زيسكو يونايتد الزامبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتكون طاقم التحكيم من محمد ديراني حكم ساحة، ويعاونه كل من: ليبان عبد الرازق أحمد، ورشيد وايس بوراله مساعدين ومحمود ناصر حسين حكم رابع، واختار "كاف" الليبي عمر جمعة عبد السيد مراقبًا عامًا على المباراة.

