أبطال مصر يستعدون لبدء مشوار دور المجموعات الأفريقي.. الأهلي يلتقي شبيبة القبائل وبيراميدز يصطدم بريفرز يونايتد بدوري الأبطال.. الزمالك والمصري في مهمة صعبة.. وهذه مواعيد المباريات والقنوات الناقلة

يستعد الرباعي المصري لبداية مشواره بدور المجموعات ببطولتي دوري أبطال أفريقيا التي يمثل مصر فيها فريقي الأهلي وبيراميدز، والكونفدرالية التي يشارك فيها الزمالك والمصري البورسعيدي.

وقعت الفرق المصرية في مجموعات صعبة حيث تواجد فريقا الزمالك والمصري بمجموعة واحدة بالكونفدرالية وهي الرابعة، ومعهما فريقي زيسكو الزامبي وكايزر شيفز الجنوب أفريقي.

أما الأهلي فسيصطدم بفريقين عربيين، حيث ضمت مجموعته ثلاثة فرق قوية، وجاء في المجموعة الثانية مع يانج أفريكانز التنزاني وشبيبة القبائل الجزائري والجيش الملكي المغربي.

فيما جاء بيراميدز في المجموعة الأولى برفقة نهضة بركان المغربي وريفرز يونايتد وباور ديناموز.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من المجموعة الثانية ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في السادسة مساء السبت، الموافق ٢٢ من شهر نوفمبر الجاري، وبالتحديد على ملعب القاهرة الدولي.

موعد مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد النيجيري

ويحل ريفرز ضيفا على بيراميدز حامل اللقب، في التاسعة من مساء السبت ٢٢ نوفمبر الجاري، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة في الجولة الأولى ضمن مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الزمالك وزيسكو

ويلتقي فريق الزمالك وزيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة المصري وكايزر شيفز في الكونفدرالية



ويلتقي فريق المصري وضيفه كايزر شيفز الجنوب أفريقي، والمقرر إقامتها في السادسة مساء الأحد المقبل على ستاد السويس الجديد بالجولة الأولى من المجموعة الرابعة لدور المجموعات من النسخة الثالثة والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وتذاع المباريات الأربع عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولتين.

حكام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل



ومن المقرر أن يتولى إداراة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل، طاقم تحكيم تونسي بقيادة الحكم محرز المالكي، ويعاونه كل من أيمن إسماعيل ومروان سعد، بينما يتولى أمير الوصيف مهمة الحكم الرابع.

حكام مباراة بيراميدز وريفرز

ويدير مباراة بيراميدز وريفرز النيجيري طاقم حكام من السودان بقيادة الحكم محمود إسماعيل، ويعاونه محمد عبد الله المساعد الأول، وعمر أحمد المساعد الثاني، وعبد العزيز جعفر الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة ماكور مابيل من جنوب السودان، والمنسق العام أليكساندر أسانتي من غانا، والمنسق الأمني هورون أونانا من الكاميرون، ومسئول البث الفضائي عبد الرحمن العليمي من مصر.

حكام مباراة الزمالك وزيسكو

وأخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسئولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم من جيبوتي لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام زيسكو يونايتد الزامبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتكون طاقم التحكيم من، محمد ديراني حكم ساحة، ويعاونه كل من: ليبان عبد الرازق أحمد، ورشيد وايس بوراله مساعدين ومحمود ناصر حسين حكم رابع، واختار "كاف" الليبي عمر جمعة عبد السيد مراقبًا عامًا على المباراة.

حكام مباراة المصري وكايزر شيفز في الكونفدرالية

ويدير مباراة النادي المصري وضيفه فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي طاقم حكام ينتمي إلى دولة ليبيريا كل من واشنطن دولو حكمًا للساحة ومعه مساعد الحكم الأول إبراهيم جرانت، ومساعد الحكم الثاني توماس كونيه، فيما يتولى إيمانويل مينساه مهام الحكم الرابع، بينما يتولى الأوغندي هارونا ماواندا مهام مراقب المباراة، والجامبي مصطفى جالو مهام المنسق العام للمباراة والنيجيري أودوتشي جوان مهام المنسق الأمني للمباراة.

قائمة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد سيحا

الدفاع: محمد هاني وكريم فؤاد وعمر كمال عبد الواحد ومحمد شكري وأحمد نبيل كوكا ومصطفى العش وأشرف داري وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد عابدين وأحمد رمضان بيكهام

الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وأحمد رضا ومحمد مجدي أفشة ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر ومحمد عبد الله وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد عبد القادر وأشرف بن شرقي

الهجوم: جينيك جراديشار ومحمد شريف وحمزة عبد الكريم ومحمد زعلوك ومحمد رأفت ومحمد هيثم عبد العظيم



تأجيل 3 مباريات بالدوري المصري

وأعلنت رابطة الأندية المصرية، تأجيل 3 مباريات ضمن منافسات الجولة 14 للدوري المصري بسبب مباريات دور المجموعات في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية.

وتقرر إقامة مباراة الأهلي والإسماعيلي، على ستاد الجيش ببرج العرب يوم الأربعاء 11 فبراير بدلًا من يوم الثلاثاء 25 نوفمبر الجاري.

وتقرر إقامة مباراة الزمالك وسموحة على ستاد القاهرة يوم الخميس 12 فبراير الساعة الخامسة مساءً، بدلًا من الأربعاء 26 نوفمبر.

كما تقرر إقامة مباراة المصري ووادى دجلة على ستاد السويس الجديد يوم الخميس 12 فبراير الساعة 8 مساءً، بدلًا من الأربعاء 26 نوفمبر الجاري.

وذكرت الرابطة أن مباراة مودرن سبورت والبنك الأهلي ستقام على ستاد السلام بدلًا من ستاد القاهرة يوم السبت 22 نوفمبر المقبل.

