كواليس اقتراب نجم الزمالك من الرحيل.. الجزيري يعود للمشهد.. وهذه حقيقة العروض المقدمة لـ بيزيرا وبنتايج.. واستقرار فني وإداري بالقلعة البيضاء قبل فترة الانتقالات

يقترب محمود جهاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الرحيل رسميًا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد سلسلة من القرارات الفنية التي وضعت اللاعب خارج الحسابات.

فمنذ بداية الموسم، لم ينجح اللاعب في إقناع الأجهزة الفنية المتعاقبة على تدريب الفريق، وهو ما أدى إلى استبعاده المتكرر من قوائم المباريات، وعدم حصوله على فرصة حقيقية للمشاركة.

وتشير مصادر داخل النادي إلى أن إدارة الزمالك فتحت بالفعل باب تسويق اللاعب، في محاولة للحصول على مقابل مالي يساعد في دعم احتياجات فريق الكرة خلال الفترة المقبلة.

كانت البداية بطرح اسم اللاعب على نادي فاركو، لكن الأخير أكد عدم تفكيره في استعادة اللاعب بالوقت الحالي، ليظل مستقبل جهاد معلقًا في انتظار وصول عرض مناسب.

الزمالك ينتظر عرضًا ماليًا مناسبًا

يرى مسئولو الزمالك أن رحيل محمود جهاد في يناير قد يكون خطوة مفيدة للطرفين، حيث يحصل اللاعب على مساحة أكبر للمشاركة خارج النادي، بينما تستفيد إدارة الكرة ماديًا من رحيله، بما يخفّف بعض الأعباء المالية ويدعم ملف التعاقدات الشتوية.

وأكدت مصادر أن إدارة الزمالك لا تمانع رحيل اللاعب نهائيًا، بشرط وصول عرض رسمي بمقابل مناسب يُستفاد منه في دعم احتياجات الفريق خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع ضغط المباريات والمنافسات المحلية والقارية.

الجزيري يعود للمشهد.. ومستمر في الزمالك

على جانب آخر، اقترب التونسي سيف الدين الجزيري من البقاء داخل البيت الأبيض، بعد التحسن الواضح في مستواه خلال الفترة الأخيرة.

الجزيري نجح في استعادة جزء كبير من مستواه، وظهر مؤثرًا بشكل ملحوظ في الدقائق التي يشارك خلالها، سواء بصناعة الفرص أو التحرك خلف المدافعين، وهو ما جعل الجهاز الفني يعيد التفكير في موقفه تمامًا.

وبات اللاعب قريبًا من العودة للتشكيل الأساسي وقيادة هجوم الفريق الأبيض من جديد، خصوصًا بعد التراجع الواضح في أداء الثنائي الفلسطيني عدي الدبّاع وعمرو ناصر، اللذين لم يقدما الإضافة المتوقعة حتى الآن.

مصادر داخل النادي أكدت أن الزمالك يفكر بجدية في التراجع عن فكرة تسويق الجزيري خلال يناير، خاصة بعدما كان قريبًا من الرحيل في الصيف الماضي، قبل أن يفرض نفسه تدريجيًا على التشكيل ويقدم مستويات تبشر بعودته القوية.

حقيقة عروض ضم بيزيرا وبنتايج

وفي سياق آخر، نفى مصدر مسئول داخل نادي الزمالك ما تردد مؤخرًا عن وجود عروض رسمية لضم الثنائي خوان بيزيرا ومحمود بنتايج خلال الفترة الحالية.

وأكد المصدر أن ما يتم تداوله غير صحيح تمامًا، وأن إدارة الكرة لم تتلقَّ أي خطابات رسمية أو اتصالات جادة بشأن الثنائي.

وشدد المصدر على أن اللاعبين مستمران ضمن خطط الجهاز الفني، وأن الزمالك لا يفكر في التفريط في أي لاعب أساسي بالفريق في هذا التوقيت المهم، خاصة مع رغبة الإدارة في تثبيت القوام الأساسي استعدادًا للمنافسات المقبلة، وعلى رأسها الكونفدرالية والبطولات المحلية.

استقرار فني وإداري قبل فترة الانتقالات

وتسعى إدارة الزمالك خلال الأسابيع المقبلة إلى وضع تصور واضح لملفات الراحلين والصفقات الجديدة في يناير، لكن المؤكد حتى الآن أن النادي لن يفرط في أي عنصر مؤثر، خاصة بعد استعادة بعض اللاعبين لمستواهم، واحتياج الفريق للثبات الفني خلال المرحلة القادمة.

وبينما يفتح النادي الباب لرحيل بعض اللاعبين غير المؤثرين، تبدو الرؤية واضحة داخل القلعة البيضاء: تحقيق أكبر استفادة مالية دون المساس بالقوام الأساسي للفريق.

