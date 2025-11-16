الأحد 16 نوفمبر 2025
محمد صلاح: فكرت في الانتقال للأهلي أو الزمالك، وهذه اللحظة شعرت فيها بأني أكثر من لاعب كرة

محمد صلاح ومجدي يعقوب
محمد صلاح ومجدي يعقوب
قال محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول الإنجليزي أنه بعد صعود الفراعنة لكأس العالم 2018 بدأ يشعر بأن الجماهير متعلقة به كشخص، وأيضًا يتعلقون بالأمل الذي يمنحه لهم.

وتابع محمد صلاح في حوار مع الدكتور مجدي يعقوب: في هذه اللحظة شعرت أنني أكثر من لاعب كرة قدم.

وأضاف:  عندما سافرت سويسرا للاحتراف لم يكن أحد يعرفني هناك، والناس تتعامل معي كإنسان عادي وليس كنجم كرة قدم مثلما كنت أتوقع، وكنت أفكر هل أعود مصر وانضم للأهلي أو الزمالك وأصبح النجم هناك.

وتابع: لكني توقفت عن التفكير بهذه الطريقة حتى أستطيع أن أكمل مسيرتي وأتعايش مع الحياة وأكمل تجربتي الاحترافية بشكل طبيعي.

 

محمد صلاح: مثلي الأعلى الخطيب وحسن شحاتة وأدين بكل ما وصلت إليه لوالدي

وكان محمد صلاح تحدث عن بداية رحلته مع كرة القدم وأبرز المواقف التي تعرض لها في مشواره مع الساحرة المستديرة.

وقال محمد صلاح: "الشخص الوحيد الذي صدقني فعلًا كان والدي، كنت أسافر إلى القاهرة يوميًا، ورغم عدم وجود لاعبين كثيرين في أوروبا وقتها، إلا أنه آمن بي، أما والدتي فكانت دائمًا تخشى سفري، لذلك أدين بكل ما وصلت إليه اليوم لوالدي."

وأضاف:" كنت بخاف أرد على المدربين عشان خايف أخسر مكاني، وكنت لما أزعل أدخل الحمام أعيط واللاعبين يتريقوا عليا ويقولوا "فلاح".. لكن هدفي كان إني ما أعملش مشاكل 

وواصل: وأنا صغير مثلي الأعلى كرويًا في مصر كان كابتن الخطيب وحسن شحاتة.

وتابع محمد صلاح: كنت رايح سويسرا طفل من مصر وبدأت أشوف فيديوهات مصطفى محمود وإبراهيم الفقي علشان أشوف الناس عملوا إيه عشان ينجحوا.

