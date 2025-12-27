أحمد عبد الحليم: محمد صلاح خبير والشناوي حارس منتخب مصر الأول

18 حجم الخط

أشاد أحمد عبد الحليم، نجم الزمالك السابق، بالأداء القتالي لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن أمام جنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا 2025.

وقال عبد الحليم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أيضًا في برنامج «الماتش»: «دائمًا ما كنت أشيد بحسام حسن على مستوى الروح القتالية، خاصة في مواجهة أزمة بطرد محمد هاني، فالروح التي لعب بها المنتخب كانت استثنائية».

محمد الشناوي حارس مصر الأول

وأضاف: «جنوب إفريقيا فريق يلعب كرة رائعة، وأحيي حسام حسن ومنتخب مصر، كما أحيي محمد الشناوي الذي تصدى لكرات صعبة جدًا وأثبت أنه حارس مصر الأول».

وتابع: «لدينا خبير في الهجوم اسمه محمد صلاح، الذي غالبًا ما يكون محاصرًا بأربعة لاعبين من الخصم، ومع ذلك يستطيع إدارة اللعب وجمع الفريق حوله».

منتخب مصر يفوز على جنوب إفريقيا بهدف

فاز منتخب مصر على جنوب أفريقيا، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، التي تقام فعالياتها في المغرب.

سجل هدف منتخب مصر في مرمى جنوب إفريقيا محمد صلاح من ركلة جزاء.

ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على جنوب إفريقيا

فوز منتخب مصر رفع رصيده إلى 6 نقاط، لينفرد بصدارة المجموعة الثانية محققًا العلامة الكاملة، بينما توقف رصيد جنوب إفريقيا عند 3 نقاط في المركز الثاني وأنجولا ثالثًا بنقطة وزيمبابوي رابعة بنقطة أيضًا.

موعد مباراة مصر وأنجولا القادمة

ويواجه منتخب مصر في الجولة الثالثة بدور المجموعة نظيره منتخب أنجولا، وتقام يوم الإثنين المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار لمدينة أغادير المغربية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا

تمتلك شبكة بي إن سبورت حق بث مباريات كأس أمم إفريقيا 2025 بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم إفريقيا 2025، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل مباراة مصر وأنجولا عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

