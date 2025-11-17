الزمالك يكشف حقيقة تلقيه عروضا من أندية خليجية لشراء خوان بيزيرا

18 حجم الخط

كشف مصدر داخل الزمالك، حقيقة تلقي النادي عروضا خليجية من أجل ضم البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الأبيض خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وانتشرت منشورات خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الزمالك تلقى عروضا مغرية من أندية خليجية لضم خوان بيزيرا.

هل يرحل بيزيرا عن الزمالك؟

وأكد المصدر أن نادي الزمالك لم يتلق حتى الآن أي عرض رسمي لضم خوان بيزيرا في الميركاتو الشتوي المقبل.

وأشار المصدر إلى أن فور وصول عروض رسمية بكل تأكيد سيتم دراسة الأمر خاصة أن اللاعب من العناصر الأساسية في الفريق والتفريط في خدماته لن يكون قرارا سهلا.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو الزامبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وزيسكو والقناة الناقلة

ويلتقي فريق الزمالك وزيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.

تنقل مباراة الزمالك وزيسكو قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

حكام مباراة الزمالك وزيسكو

وأخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم من جيبوتي لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام زيسكو يونايتد الزامبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتكون طاقم التحكيم من، محمد ديراني حكم ساحة، ويعاونه كل من: ليبان عبد الرازق أحمد، ورشيد وايس بوراله مساعدين ومحمود ناصر حسين حكم رابع، واختار "كاف" الليبي عمر جمعة عبد السيد مراقبًا عامًا على المباراة.

