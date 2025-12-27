خبير بالشأن الإفريقى يكشف تداعيات سقوط طائرة رئيس الأركان الليبي محليا وإقليميا

18 حجم الخط

قال الدكتور محمد رشوان، الخبير بالشأن الإفريقى، إن حادث سقوط الطائرة الذي أودى بحياة رئيس أركان الجيش الليبي وعدد من كبار القيادات العسكرية لا يمكن النظر إليه كحادث تقني عابر أو واقعة منفصلة عن السياق العام للأزمة الليبية، بل يمثل تطورًا بالغ الخطورة ستكون له انعكاسات سياسية وأمنية عميقة على الداخل الليبي وعلى توازنات الإقليم ككل.



ضرب أحد المفاصل الحساسة في بنية الدولة الليبية الهشة

وأكد في تصريح لفيتو أن فقدان رئيس أركان الجيش في هذا التوقيت الحرج يضرب أحد المفاصل الحساسة في بنية الدولة الليبية الهشة، ويقوِّض الجهود المحدودة التي بُذلت خلال السنوات الماضية لإعادة بناء مؤسسة عسكرية موحدة قادرة على فرض حد أدنى من الانضباط والاحتكار المشروع للقوة.

وتابع: “المشهد العسكري الليبي لا يزال محكومًا بتوازنات شخصية وشبكات ولاء متداخلة، أكثر من كونه قائمًا على مؤسسات راسخة، ما يجعل أي فراغ في قمة الهرم العسكري محفزًا محتملًا لصراعات داخلية وصدامات مكتومة بين مراكز النفوذ”.



غياب القيادة قد يفتح المجال أمام تصاعد التنافس بين الفصائل المسلحة

وواصل حديثة قائلًا كما أن غياب هذه القيادة قد يفتح المجال أمام تصاعد التنافس بين الفصائل المسلحة، ويعيد الاعتبار لمنطق الميليشيا بوصفه فاعلًا أمنيًّا بديلًا عن الدولة، وهو ما يهدد بإضعاف أي مسار جاد لتوحيد المؤسسة العسكرية أو إخضاعها للسلطة السياسية المدنية. كما أن ذلك من شأنه أن يبعث برسائل سلبية إلى الداخل الليبي مفادها أن مشروع الدولة لا يزال هشًّا وقابلًا للانتكاس مع كل أزمة مفصلية.





شبكة العلاقات الدولية المتشابكة في ليبيا

وأضاف على الصعيد الخارجي، لا يمكن فصل الحادث عن شبكة العلاقات الدولية المتشابكة في ليبيا، خاصة العلاقة مع تركيا، في ظل توقيت الحادث ومكانه وطبيعة الزيارة العسكرية التي سبقت سقوط الطائرة.

وأردف: "ومن المرجح أن يدفع هذا التطور أنقرة إلى إعادة تقييم بعض ترتيباتها الأمنية والعسكرية، وربما التعامل بمزيد من الحذر مع مسار التعاون العسكري، دون أن يعني ذلك بالضرورة تغييرًا جذريًّا وفوريًّا في سياستها الليبية كما أن القوى الإقليمية والدولية المنخرطة في الملف الليبي تتابع الحدث من زاوية إعادة ضبط التوازنات، وقد يسعى بعضها إلى استثمار أي ارتباك داخل البنية العسكرية الليبية لتعزيز نفوذه أو دعم أطراف محلية بعينها، وهو ما يزيد من مخاطر تحويل ليبيا مجددًا إلى ساحة مفتوحة للصراع بالوكالة.

تداعيات سقوط الطائرة الليبية

وتابع أن التداعيات لا تتوقف عند حدود ليبيا، فاستقرار البلاد يرتبط ارتباطًا مباشرًا بأمن الإقليم، سواء من حيث تدفقات السلاح، أو نشاط الجماعات المسلحة العابرة للحدود، أو ملف الهجرة غير النظامية. وأي اهتزاز إضافي في الداخل الليبي من شأنه أن يضاعف من حالة عدم الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء وشرق المتوسط.



واختتم: "خطورة هذا الحادث لا تكمن فقط في أسبابه التي لا تزال قيد التحقيق، بل في ما قد يترتب عليه من تداعيات سياسية وأمنية إذا لم يتم احتواء الفراغ القيادي بسرعة وبحكمة، ضمن إطار وطني جامع يحول دون انزلاق ليبيا إلى مرحلة جديدة من الفوضى أو إعادة إنتاج الانقسام والصراع".



