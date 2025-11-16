تريزيجيه: قلت للاعبي الأهلي أن بطولة السوبر على شرفي ولازم نرجع بالكأس (فيديو)

18 حجم الخط

كشف محمود حسن تريزيجيه لاعب النادي الأهلي أنه تعاهد وزملاءه على العودة بكأس السوبر المصري.

وقال تريزيجيه في برنامج الكورة مع فايق عبر قناة إم بي سي مصر 2: "قلت للاعبي الأهلي بطولة السوبر دي على شرفي".

وتابع: "أنا بحب ماتشات الزمالك لأنها ماتشات جماهيرية وعملنا كل حاجة في مباراة المصري ولكننا لم نفُز وعقدنا جلسة كلاعبين أن لازم الفوز بالسوبر".

وقلت للاعبي الأهلي: "رايحين نكسب السوبر"

تريزيجيه يواصل التأهيل

ويواصل محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء فقرات برنامج العلاج الطبيعي الذي يخضع له، بعد ‏إصابته بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة الزمالك التي جمعت الفريقين يوم الأحد الماضي في نهائي كأس ‏السوبر المصري.‏

‏وعاد الفريق لاستئناف تدريباته اليوم السبت، بعد أن قام الجهاز الفني بمنح اللاعبين راحة لمدة 5 أيام، عقب الفوز ببطولة السوبر المصري.‏

