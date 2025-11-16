الأحد 16 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تريزيجيه: قلت للاعبي الأهلي أن بطولة السوبر على شرفي ولازم نرجع بالكأس (فيديو)

تريزيجيه، فيتو
تريزيجيه، فيتو
18 حجم الخط

كشف محمود حسن تريزيجيه لاعب النادي الأهلي أنه تعاهد وزملاءه على العودة بكأس السوبر المصري.

وقال تريزيجيه في برنامج الكورة مع فايق عبر قناة إم بي سي مصر 2: "قلت للاعبي الأهلي بطولة السوبر دي على شرفي".

وتابع: "أنا بحب ماتشات الزمالك لأنها ماتشات جماهيرية وعملنا كل حاجة في مباراة المصري ولكننا لم نفُز وعقدنا جلسة كلاعبين أن لازم الفوز بالسوبر".

وقلت للاعبي الأهلي: "رايحين نكسب السوبر"

 

 

تريزيجيه يواصل التأهيل

ويواصل محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء فقرات برنامج العلاج الطبيعي الذي يخضع له، بعد ‏إصابته بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة الزمالك التي جمعت الفريقين يوم الأحد الماضي في نهائي كأس ‏السوبر المصري.‏

‏وعاد الفريق لاستئناف تدريباته اليوم السبت، بعد أن قام الجهاز الفني بمنح اللاعبين راحة لمدة 5 أيام، عقب الفوز ببطولة السوبر المصري.‏

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تريزيجيه السوبر المصرى الأهلي النادي الأهلي الزمالك محمود حسن تريزيجيه السوبر

مواد متعلقة

تريزيجيه يتحدث عن أزمة ضربة الجزاء بمباراة الزمالك ورسالة بن شرقي له

اليونان يفوز على إسكتلندا 3-2 في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم

أحمد رمزي: محمد صبري كان متواضعا وهذا وقت التكاتف مع أسرته

مصدر: المقابل المادي سيحسم انتقال حامد حمدان لـ الأهلي أو الزمالك

بيراميدز يواصل استعداداته لمواجهة ريفرز يونايتد بدوري أبطال أفريقيا (صور)

تصفيات كأس العالم، اليونان تتقدم على اسكتلندا بهدف في الشوط الاول

تعادل مودرن سبورت وإنبي وديا 1-1 (صور)

المصري يؤدي مرانه بمعسكر الأكاديمية البحرية استعدادا لمواجهة كايزر شيفز (صور)

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025، مفاجأة في عيار 21

هل يجوز التحقيق مع المتهم في عدم وجود المحامي وفق الإجراءات الجنائية؟

اليوم العالمي للتسامح، ماذا قالت الدراسات النفسية عنه ولماذا لم تحتفل به مصر؟

ارتفاع اليوريا العادي 1650 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

نجم مسلسل "الهيبة" السوري يعتنق الديانة المسيحية (فيديو)

قوات حرس الحدود تبدأ حملة مداهمات ضد المهاجرين في شارلوت الأمريكية (فيديو)

مواعيد مباريات اليوم الأحد في تصفيات أوروبا لكأس العالم والقنوات الناقلة

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع الجوافة واليوسفي وانخفاض جديد في الكانتلوب

خدمات

المزيد

شروط استرداد الكفالة في القضايا والأوراق المطلوبة، وما هي الحالات التي تسقطها؟

هل يجوز التحقيق مع المتهم في عدم وجود المحامي وفق الإجراءات الجنائية؟

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع الجوافة واليوسفي وانخفاض جديد في الكانتلوب

شروط الالتحاق بوظائف شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 16 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 16 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 16 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية