البوكليت للإعدادية، تعليم بني سويف تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

أعلنت مديرية التربية والتعليم بـمحافظة بني سويف، عن بدء الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل والشهادة الإعدادية، تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف متابعة انتظام العملية التعليمية والوقوف على جاهزية المدارس لاستقبال الامتحانات.

تعليم بني سويف يبدأ الاستعدادات لامتحانات نصف العام

وعقدت الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اجتماعًا موسعًا ضم كلا من: محمد بدر وكيل المديرية والدكتور هاني رجائي مدير عام التعليم العام وعمر سيد مدير عام الشؤون المالية والإدارية، إضافة إلى مديري الإدارات التعليمية وموجهي عموم المواد ومديري التعليم الإعدادي ومسؤولي المطبعة والإحصاء والشؤون القانونية وشؤون الطلبة والامتحانات.

 

وخلال الاجتماع أكدت وكيل تعليم بني سويف، أهمية تضافر الجهود المبذولة داخل الإدارات والمدارس لضمان الانضباط والجاهزية الكاملة لعقد امتحانات نصف العام، مشيرة إلى أن امتحان الشهادة الإعدادية سيتم هذا العام بنظام البوكليت لأول مرة، مع التشديد على ضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات ومراعاة معايير الدقة والوضوح في صياغة أسئلة كل مادة.

وكيل تعليم بني سويف تبحث جاهزية المدارس للامتحانات

ووجّهت وكيل وزارة التعليم ببني سويف بضرورة تحديد وتجهيز مقرات اللجان الامتحانية مبكرًا، والتأكد من توافر جميع المتطلبات اللازمة داخلها، بما في ذلك إجراءات الأمن والسلامة والانضباط الإداري، مؤكدة أن المديرية لن تدّخر جهدًا في توفير بيئة مناسبة تضمن سير الامتحانات دون معوقات، كما شددت على دور مديري الإدارات في متابعة المدارس ميدانيًا وتقديم تقارير منتظمة حول نسب الجاهزية.

وطالبت مديرة مديرية تعليم بني سويف، بالاستمرار في أعمال تجميل وتشجير المدارس ورفع كفاءتها، من خلال دهان الفصول وأسوار المدارس وإظهارها في صورة حضارية تتناسب مع جهود الدولة لتوفير بيئة تعليمية وصحية آمنة للطلاب، مشددةً على ضرورة الحفاظ على نظافة الفصول والساحات ومتابعة الالتزام بمعايير الصحة والسلامة، بما ينعكس إيجابًا على تركيز الطلاب وأدائهم المدرسي.

تعليم بني سويف: تطبيق البوكليت لأول مرة بالإعدادية

وأكدت الدكتورة أمل الهواري، خلال الاجتماع استمرار المتابعة الميدانية لتطبيق التقييمات الأسبوعية للطلاب لضمان متابعة مستواهم الدراسي أولًا بأول، مشيرة إلى أهمية تنفيذ البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية لطلاب المرحلة الابتدائية، كما ناقشت موقف مجموعات الدعم المدرسي وتسجيل الإمكانات التكنولوجية، في إطار خطة متكاملة تستهدف تحسين الأداء التعليمي ورفع كفاءة منظومة الامتحانات بالمحافظة.

 

