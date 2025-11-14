تحرير 176 محضرًا وإعدام أغذية فاسدة في حملات رقابية موسعة ببني سويف

18 حجم الخط

أعلنت محافظة بني سويف عن ضبط مخالفات غذائية وتحرير 176 محضرًا خلال حملات مكثفة نفذتها مديرية الصحة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، في إطار الحرص على صحة المواطنين وسلامة المنتجات المعروضة لهم، وذلك ضمن جهود المحافظة المستمرة لضبط الأسواق ومنع تداول السلع المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات الصحية.

محافظ بني سويف يوجه بتشديد الحملات الرقابية

وأكد محافظ بني سويف، أهمية استمرار هذه الحملات الرقابية والتفتيشية لضمان جودة الأغذية المطروحة للمستهلكين، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي ملف سلامة الغذاء اهتمامًا كبيرًا، وذلك خلال مناقشة المحافظ للتقرير الذي قدمه الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة حول نتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها فرق الرقابة الغذائية التابعة لإدارة الطب الوقائي.

وبحسب التقرير، نفذت إدارة الطب الوقائي بـ مديرية الصحة ببني سويف بقيادة الدكتورة أمنية أحمد حسن، وبمشاركة الدكتور ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية، حملات مفاجئة على عدد من المنشآت الغذائية في إدارات: الواسطى، ناصر، بندر بني سويف، شرق النيل، إهناسيا، سمسطا، ببا، والفشن. واستهدفت الحملات متابعة الأنشطة الغذائية المختلفة والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية المعتمدة.

176 محضرًا وإعدام 385 كيلو أغذية فاسدة

وأسفرت الجهود الميدانية لحملات صحة بني سويف عن المرور على 192 منشأة غذائية، وسحب 20 عينة من اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجات الألبان لإرسالها إلى المعمل المشترك لإجراء التحاليل اللازمة، كما تم ضبط 385 كيلوجرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، حيث تم إعدامها بعد التأكد من عدم مطابقتها للاشتراطات الصحية والمعايير المسموح بها.

كما تم تحرير 176 محضرًا متنوعًا شمل 75 محضرًا لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، و92 محضرًا لعدم وجود شهادات صحية تثبت خلو العاملين من الأمراض المعدية، و6 محاضر لمخالفات تنظيم بيع المثلجات، إضافة إلى 3 محاضر تتعلق بضوابط العبوات المستخدمة في تداول الأغذية، وخلال الحملات، تم رصد 12 منشأة تُدار بدون ترخيص، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع استمرار الحملات للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين.

