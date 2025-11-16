الأحد 16 نوفمبر 2025
ممشى كورنيش بني سويف يخطف أنظار فوجين سياحيين يضمان 80 زائرًا

أعلنت محافظة بني سويف، عن إستقبالها، أمس السبت، فوجين سياحيين يضمان 80 زائرًا من ناديي الصيد المصري والرحاب بالقاهرة، برعاية وإشراف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وذلك ضمن خطة المحافظة لتنشيط السياحة الداخلية والنهوض بالقطاع السياحي، وذلك بالتعاون بين الإدارة العامة للسياحة وإحدى الشركات.

جانب من البرنامج السياحي لرحلة اليوم الواحد ببني سويف

البرنامج السياحي لرحلة اليوم الواحد ببني سويف

وتضمّن البرنامج السياحي لرحلة اليوم الواحد زيارة مجموعة من أهم المعالم التاريخية والطبيعية والدينية بـ محافظة بني سويف، حيث بدأ الفوج جولته من منطقة واحة وهرم ميدوم، أعقبها زيارة دير الأنبا أنطونيوس بمركز ناصر، الذي يُعد من أهم المزارات الدينية والتاريخية بالمحافظة، حيث استقبل أعضاء الفوج عدد من الآباء والقساوسة وقدموا لهم شرحًا وافيًا عن القيمة الروحية والتاريخية للمكان.

 

جانب من البرنامج السياحي لرحلة اليوم الواحد ببني سويف

ممشى كورنيش بني سويف يخطف أنظار السياح

وأكدت محافظة بني سويف، في بيان لها، أن البرنامج السياحي شمل جولة نيلية استمتع خلالها الزائرون بجمال الممشى السياحي بكورنيش بني سويف وما يتميز به من امتداد واسع على مجرى النيل، بالإضافة إلى مشاهدة الجزر النيلية التي تُعد منظرًا طبيعيًا فريدًا يضفي على المنطقة طابعًا جماليًا مميزًا، واختُتمت الزيارة بعرض فني للفنون الشعبية قُدم على مرسى النيل السياحي.

وفي إطار دعم الحرف اليدوية والتراثية، نظّمت وحدة «أيادي مصر» في محافظة بني سويف، معرضًا بنادي الإدارة المحلية، عُرضت خلاله منتجات عدد من الحرفيين، والتي حظيت بإقبال كبير من الزوار وانعكس ذلك في حجم المبيعات.

جانب من البرنامج السياحي لرحلة اليوم الواحد ببني سويف

رافق الفوج خلال الزيارة كل من: رانيا عزت مدير عام الإدارة العامة للسياحة بـ محافظة بني سويف، وهبة السيد وكيل الإدارة، ومحمد فتحي مدير الرحلات بالإدارة، إلى جانب عدد من التنفيذيين من مسؤولي الوحدات المحلية بمراكز الواسطى وناصر وبني سويف.

الجريدة الرسمية