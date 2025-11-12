ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص في بني سويف

18 حجم الخط

أعلنت محافظة بني سويف عن ضبط مصنع حلويات وبسكويت ومثلجات يدار بدون ترخيص، وتم التحفظ على أكثر من 150 كيلوجرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك في إطار حملة مسائية مفاجئة نفذتها مديرية الصحة لمراقبة الأغذية وضمان سلامة المنتجات المتداولة بالأسواق.

محافظ بني سويف يشدد على حماية صحة المواطنين

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرصًا على صحة المواطنين وسلامة الأغذية، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد كل من يخالف الاشتراطات الصحية أو يعرض حياة المواطنين للخطر.

جاء ذلك خلال مناقشة محافظ بني سويف، لتقرير مديرية الصحة، الذي عرضه الدكتور هاني جميعة وكيل الوزارة، وتناول نتائج الحملات الرقابية على الأغذية بدائرة المحافظة، حيث نفذت إدارة الطب الوقائي، تحت إشراف الدكتورة أمنية أحمد حسن، وبمشاركة الدكتور ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية، وفريق العمل بإدارة بني سويف، حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المنشآت الغذائية بنطاق مركز بني سويف.

حملة رقابية ببني سويف تضبط مصنعًا مخالفًا

وبحسب تقرير مديرية الصحة ببني سويف، أسفرت الحملة عن ضبط مصنع حلويات وبسكويت مخالف للاشتراطات الصحية ويدار دون ترخيص، حيث تم العثور على 120 كيلوجرامًا من البسكويت السادة والمحشو بالشوكولاتة غير الصالحة للاستهلاك، إلى جانب 8 عبوات من ألوان غذائية منتهية الصلاحية، وكرتونتين من بديل زبدة الكاكاو بوزن 30 كيلوجرامًا بدون بيانات، فضلًا عن جركن يحتوي على 10 لترات من لون كراميل سائل به شوائب، وآخر به 10 لترات زيت طعام تظهر عليه علامات التلف.

وأشار تقرير مديرية صحة بني سويف، إلى أن إجمالي المضبوطات بلغ 150 كيلوجرامًا و20 لترًا من المواد الغذائية الفاسدة، حيث تم التحفظ عليها وتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى جهات التحقيق المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية، بمشاركة فريق الحملة المكون من وروماني رأفت مراقب أول أغذية بإدارة بني سويف، وعلي حسن، ومصطفى طه مفتشي الأغذية.

