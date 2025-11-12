إصابة 8 أشخاص في انقلاب تروسيكل بطريق البترول ببني سويف

18 حجم الخط

شهدت محافظة بني سويف حادث سير أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متنوعة، إثر انقلاب تروسيكل بطريق البترول دخلة قرية سدمنت الجبل التابعة لمركز إهناسيا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إهناسيا التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

بلاغ حادث انقلاب تروسيكل ببني سويف

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب تروسيكل على الطريق المؤدي إلى مدينة إهناسيا في مدخل سدمنت الجبل، ما أسفر عن عدد من الإصابات.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، تحت إشراف الدكتور هاني همام مدير فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى إهناسيا التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، مع اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيال الواقعة.

إصابة 8 أشخاص بحادث طريق البترول

وتبين من المعاينة الأولية أن الحادث نتج عن اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انقلاب التروسيكل على جانب الطريق، وأسفر عن إصابة كل من: رشا مجدي عشري (26 سنة) مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، صبرين عزت بكري (27 سنة) مصابة بسحجات وكدمات، عبد الله محمد سيد (34 سنة) مصاب بنفس الإصابات، ياسمين جمعة سيد (4 سنوات) مصابة بسحجات وكدمات بالجسم، تهاني جمعة شعبان (40 سنة) مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، لطيفة إبراهيم عيد (45 سنة) مصابة باشتباه كسر بالساق اليمنى، وفاء جبر حسين (20 سنة) مصابة بكدمة شديدة بالصدر وسحجات وكدمات بالجسم، وحمزة رجب عبد القادر (43 سنة) مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى.

وتم تقديم الإسعافات العاجلة للمصابين بقسم الإٍتقبال والطوارئ بمستشفى إهناسيا التخصصي، بينما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة ببني سويف التي تولت التحقيق، كما جرى رفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية بالطريق وإعادة الوضع إلى طبيعته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.