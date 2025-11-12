الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة 8 أشخاص في انقلاب تروسيكل بطريق البترول ببني سويف

إسعاف بني سويف، فيتو
إسعاف بني سويف، فيتو
18 حجم الخط

شهدت محافظة بني سويف حادث سير أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متنوعة، إثر انقلاب تروسيكل بطريق البترول دخلة قرية سدمنت الجبل التابعة لمركز إهناسيا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إهناسيا التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

بلاغ حادث انقلاب تروسيكل ببني سويف

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب تروسيكل على الطريق المؤدي إلى مدينة إهناسيا في مدخل سدمنت الجبل، ما أسفر عن عدد من الإصابات.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، تحت إشراف الدكتور هاني همام مدير فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى إهناسيا التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، مع اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيال الواقعة.

إصابة 8 أشخاص بحادث طريق البترول

وتبين من المعاينة الأولية أن الحادث نتج عن اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انقلاب التروسيكل على جانب الطريق، وأسفر عن إصابة كل من: رشا مجدي عشري (26 سنة) مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، صبرين عزت بكري (27 سنة) مصابة بسحجات وكدمات، عبد الله محمد سيد (34 سنة) مصاب بنفس الإصابات، ياسمين جمعة سيد (4 سنوات) مصابة بسحجات وكدمات بالجسم، تهاني جمعة شعبان (40 سنة) مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، لطيفة إبراهيم عيد (45 سنة) مصابة باشتباه كسر بالساق اليمنى، وفاء جبر حسين (20 سنة) مصابة بكدمة شديدة بالصدر وسحجات وكدمات بالجسم، وحمزة رجب عبد القادر (43 سنة) مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى.

وتم تقديم الإسعافات العاجلة للمصابين بقسم الإٍتقبال والطوارئ بمستشفى إهناسيا التخصصي، بينما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة ببني سويف التي تولت التحقيق، كما جرى رفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية بالطريق وإعادة الوضع إلى طبيعته.

الحصر العددي، القائمة الوطنية تحصل على 95% من أصوات الناخبين ببني سويف

الحصر العددي لأصوات الناخبين بداوئر النظام الفردي في النواب ببني سويف

الحصر العددي لأصوات الناخبين بدائرة «ناصر والواسطى» ببني سويف

الحصر العددي لأصوات الناخبين بمجلس النواب بدائرة "ببا والفشن وسمسطا" ببني سويف

انتخابات النواب 2025، الحصر العددي لأصوات الناخبين بدائرة إهناسيا ببني سويف (فيديو)

انتخابات النواب 2025، الحصر العددي لأصوات الناخبين بدائرة مركز وبندر بني سويف

رئيس اللجنة العامة ببني سويف: يجوز مد التصويت بعد التاسعة لحين إدلاء آخر ناخب بصوته (فيديو)

قبل غلق باب التصويت، إقبال كبير من الناخبين على لجان النواب ببني سويف

من الواسطى للفشن، فرق تنفيذية بالشوارع لمتابعة انتخابات النواب ببني سويف

محافظ بني سويف: دورنا تنظيمي ونقف على مسافة واحدة من المرشحين للنواب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف ببنى سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف

مواد متعلقة

الحصر العددي، القائمة الوطنية تحصل على 95% من أصوات الناخبين ببني سويف

الحصر العددي لأصوات الناخبين بداوئر النظام الفردي في النواب ببني سويف

الحصر العددي لأصوات الناخبين بدائرة «ناصر والواسطى» ببني سويف

الحصر العددي لأصوات الناخبين بمجلس النواب بدائرة "ببا والفشن وسمسطا" ببني سويف

انتخابات النواب 2025، الحصر العددي لأصوات الناخبين بدائرة إهناسيا ببني سويف (فيديو)

انتخابات النواب 2025، الحصر العددي لأصوات الناخبين بدائرة مركز وبندر بني سويف

رئيس اللجنة العامة ببني سويف: يجوز مد التصويت بعد التاسعة لحين إدلاء آخر ناخب بصوته (فيديو)

قبل غلق باب التصويت، إقبال كبير من الناخبين على لجان النواب ببني سويف

الأكثر قراءة

انسحاب مرشح بالبحيرة من جولة الإعادة بانتخابات النواب

زلزال يضرب غرب قبرص بقوة 5.3 ريختر يشعر به عدد من المحافظات في مصر

سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025

تغريم الزمالك وبيزيرا وتجاهل زيزو، اتحاد الكرة يعلن عقوبات السوبر المصري

منتخب أفريقي يحقق رقما نادرا في مونديال الناشئين

عقب تصديق الرئيس، أبرز الأحكام المستحدثة في المواد محل الاعتراض بعد تعديلها بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

بعد خروجه في بث مباشر، مرشح المنتزه ينفي القبض عليه ويؤكد: موجود في عملي

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 12-11-2025

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم للناشئين بقطر| انفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

محمد سيد طنطاوي يوضح رحمة الله على عباده في فرض كفارة اليمين

تفسير رؤية الكمثرى في المنام وعلاقتها بالبركة فى المال وكثرة الرزق

عباقرة ولكن مجهولون، "عمرة الأنصارية" استعان بها عمر بن عبد العزيز في تدوين الأحاديث

المزيد
الجريدة الرسمية