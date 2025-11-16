محافظ بني سويف: ملتزمون بتنفيذ رؤية الدولة لبناء الإنسان وتمكين المواطن

18 حجم الخط

أعلنت محافظة بني سويف، مشاركة وحدة السكان في فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية "PHDC25" في نسخته الثالثة، والذي أقيم بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

المحافظ: ملتزمون ببناء الإنسان وتمكين المواطن

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن مشاركة المحافظة في هذا الحدث العالمي تعكس إلتزام بني سويف بمساندة توجهات الدولة في مجال التنمية البشرية.

وأشار إلى أن ملف بناء الإنسان يأتي في صدارة أولويات العمل التنفيذي، في ظل اهتمام ودعم ورعاية الرئيس الذي أكد مرارًا أهمية الاستثمار في الإنسان المصري، من خلال تطوير الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وتمكين الشباب، مضيفًا أن وحدة السكان بالمحافظة تُعد نموذجًا فعالًا في تطبيق المبادرات الرئاسية، خاصة مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي حققت في بني سويف نجاحًا نوعيًّا ووصلت لأكثر من مليون مستفيد.

وجاء في التقرير الذي عرضه بلال حبش، نائب محافظة بني سويف، أن مشاركة وحدة السكان جاءت تحت شعار المؤتمر "تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص"، حيث ركز الحدث العالمي على محور رئيسي هو "الاستثمار في الرعاية الصحية كحجر أساس للتنمية البشرية المستدامة"، وذلك بمشاركة واسعة من قادة دوليين وخبراء ورواد الابتكار في مجالات الصحة، الديناميكيات السكانية، الذكاء الاصطناعي، تمكين الشباب، واقتصاد الرعاية الصحية.

محاور المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية

وتناول المؤتمر محاور شاملة أبرزها تعزيز التكامل بين الصحة والتعليم والسكن والاقتصاد، والتغطية الصحية الشاملة، وسياسات الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية، وتمكين المرأة باعتبارها ركيزة للنمو المستدام، إلى جانب التركيز على اقتصاد الرعاية والتنمية الشاملة.

وأكدت محافظ بني سويف، أن التقرير أشار إلى الإنجازات التي حققتها وحدة السكان خلال عام 2025، حيث نفذت 2850 نشاطًا في 7 وحدات محلية و40 مجلسًا قرويًا، استفاد منها 283 ألفًا و482 مواطنًا، كما تم تدريب 12 ألفًا و474 شابًا وفتاة على ريادة الأعمال والشمول المالي، بالتعاون مع المديريات الخدمية والأزهر والكنيسة ومنظمات المجتمع المدني، تحت إشراف نائب المحافظ والمشرف العام على الوحدة.

بني سويف تُنفذ مبادرة 1000 قائد سكاني

وضم وفد محافظة بني سويف، المشارك في المؤتمر عددًا من أعضاء وحدة السكان ومديري الوحدات بالمراكز، إلى جانب أعضاء مبادرة "1000 قائد سكاني" كما تم التذكير بقرار محافظ بني سويف الخاص بتشكيل لجنة التنمية البشرية برئاسة نائب المحافظ، والتي تُعد الذراع التنفيذية لدعم المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

