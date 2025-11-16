مديرية الزراعة ببني سويف: مراجعة صلاحية 6 مزارع لتربية الماشية والدواجن

18 حجم الخط

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة بني سويف عن مراجعة 6 مزارع لتربية الماشية والدواجن، وذلك في إطار المتابعة المستمرة التي يوجّه بها الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تأكيدًا على أهمية الرقابة الدقيقة على مختلف القطاعات الزراعية التي تُعد ركيزة رئيسية في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق الأمن الغذائي، خاصة مع توسع الدولة في تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف دعم المزارعين وتعزيز الإنتاجين النباتي والحيواني.

محافظ بني سويف يناقش تقرير جهود الزراعة

جاء ذلك عقب مناقشة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، للتقرير الدوري المقدم من الدكتور أيمن حمودة وكيل وزارة الزراعة ببني سويف، والذي استعرض أبرز جهود المديرية خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر، وشمل الأعمال الإرشادية والرقابية والتنفيذية والتدخلات الميدانية.

أوضح تقرير مديرية الزراعة ببني سويف أنه فيما يخص الإنتاج الحيواني، فقد قامت إدارة الإنتاج الحيواني بالمديرية بمعاينة مزرعتين لتربية الماشية و4 مزارع للدواجن، بالإضافة إلى إصدار 6 تراخيص لمحلات الأعلاف، ومعاينة مركز لتجميع الألبان لضمان سلامة المنتجات وتطبيق المعايير المعتمدة.

زراعة 37 ألفًا و593 فدانًا ببنجر السكر ببني سويف

كما أشار تقرير زراعة بني سويف إلى موقف المحاصيل السكرية، حيث بلغت المساحات المزروعة ببنجر السكر 33 ألفًا و267 فدانًا من إجمالي 37 ألفًا و593 فدانًا متعاقدًا عليها لصالح مصانع القناة بالمنيا والفيوم، وفي جانب حماية الأراضي، تمكنت المديرية من إزالة 130 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 5 أفدنة وقيراطين، إلى جانب متابعة أعمال التعاونيات الزراعية استعدادًا للموسم الشتوي وبحث الشكاوى الواردة من المواطنين.

وشملت جهود مديرية الزراعة ببني سويف، في قطاع الحوكمة المرور على محلات المبيدات للتأكد من سلامة التراخيص وصلاحية الأسمدة والمبيدات، بالإضافة إلى تنفيذ حملة لمكافحة القوارض عقب انتهاء المحاصيل الصيفية وتوزيع الطعوم على الجمعيات الزراعية.

إصدار تراخيص لـ13 صوبة زراعية ببني سويف

وفي مجال الإرشاد الزراعي، نُظمت ندوات توعوية حول تجهيز الأرض للمحاصيل الشتوية، مع التركيز على محصول القمح باعتباره محصولًا استراتيجيًا، إلى جانب توضيح أساليب الري والتسميد السليمة، أما إدارة البساتين فقد نفذت جولات ميدانية على زراعات الموالح والنباتات العطرية والخضر، شملت المرور على 12 فدان موالح و20 فدان عتر محمل على الثوم بمركز ناصر، بالإضافة إلى متابعة زراعات الشيح بمركز سمسطا والطماطم بقرية فزارة بمركز ببا على مساحة 20 فدان، كما تم إصدار تراخيص لـ13 صوبة زراعية في عدد من المراكز منها الفشن والجفادون وبني صالح والواسطى.

وتضمّن تقرير مديرية الزراعة ببني سويف الإشارة إلى جهود التعاون بين مديريتي الزراعة والري، حيث عُقد الاجتماع الشهري التنسيقي لمناقشة مشكلات المزارعين، وتنفيذ حقلي إرشاد زراعي بمركز إهناسيا، إلى جانب متابعة المشروع الإيطالي للتنمية المتكاملة بقرية براوة. كما بلغ عدد استمارات كارت الفلاح المسجلة 273,987 استمارة، تم اعتماد 272,533 منها.

