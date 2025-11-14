الجمعة 14 نوفمبر 2025
محافظات

تحرير 10 محاضر وضبط 10 شكاير دقيق مدعم في حملة تموينية ببني سويف

حملة تموينية مكبرة
حملة تموينية مكبرة بمركز ناصر ببني سويف، فيتو
أعلنت محافظة بني سويف عن تحرير 10 محاضر لمخالفات تموينية بالمخابز والتحفظ على 10 شكاير دقيق بلدي مدعم، وذلك خلال حملة رقابية نفذتها إدارة تموين ناصر، في إطار تشديد المتابعة على جودة إنتاج الخبز ومنع التلاعب في حصص الدقيق المدعم.

 

حملة تموينية مكبرة بمركز ناصر ببني سويف

 

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، الذي شدد على ضرورة استمرار تكثيف الرقابة على مختلف المنشآت الخدمية والأسواق والمخابز والمستودعات، بالتنسيق بين مديرية التموين والجهات المعنية، بهدف حماية حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع أي صور للغش التجاري أو الاتجار غير المشروع بالدقيق المدعم. كما أكد المحافظ أهمية المتابعة الدقيقة لجودة الخبز المنتج بالمخابز البلدية، والتصدي لأي محاولات للتلاعب في منظومة الدعم.

 

وجاءت تلك الجهود وفق التقرير الذي عرضه المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين ببني سويف، حول نتائج الحملات التفتيشية التي تنفذها المديرية بمختلف مراكز المحافظة، حيث أوضح التقرير أن إدارة تموين ناصر شنت حملة موسعة استهدفت المخابز البلدية وعددًا من الأنشطة التموينية، تنفيذًا لخطة المحافظة لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط في تداول السلع المدعمة.

تحرير 10 محاضر وضبط 10 شكاير دقيق ببني سويف

 

وأكدت محافظة بني سويف، في بيان لها، أن الحملة أسفرت عن تحرير 10 محاضر تموينية متنوعة، شملت محاضر تتعلق بالتصرف في جزء من حصة الدقيق المقررة للمخبز، ومحاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، إضافة إلى محاضر لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وهو ما يعد مخالفة صريحة لضوابط العمل داخل المخابز البلدية.

وأشارت محافظة بني سويف، إلى أن الحملة تمكنت من التحفظ على 10 شكاير دقيق بلدي مدعم تم تجميعها بغرض البيع في السوق السوداء، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحاضر ضد المخالفين، ونُفذت الحملة تحت إشراف وكيل المديرية أحمد عنتر، وبمشاركة مدير تموين ناصر محمد عبد العال جاد الرب، والمفتش إيهاب شعيب، وبالتنسيق مع المكتب الفني بالمديرية.

 

الجريدة الرسمية