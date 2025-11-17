الإثنين 17 نوفمبر 2025
محافظات

تحرير 37 مخالفة تموينية خلال حملة على أسواق الفيوم

مضبوطات، فيتو
مضبوطات، فيتو
قال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن الرقابة التموينية بالمديرية شنت حملة على الأسواق والمحال التجارية، وتحرير  38 مخالفة تموينية متنوعة بدائرة المحافظة، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وقسم مباحث التموين.

نتائج الحملة على الأسواق

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة تمكنت من التحفظ علي  900 قطعة لوليتا منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و770 زجاجة مياه غازية فاسدة، و160 كيلو جرام سكر تمويني بأحد فروع جمعيتي، وحررت 21 مخالفة  عدم إعلان عن اسعار بيع اللحوم البلدية الطازجة.

تحرير 84 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية بالفيوم

دقيق وأسمدة مدعمة، تحرير 130 مخالفة تموينية في حملة بالفيوم

 واكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي تكثيف الحملات علي مستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول.

الجريدة الرسمية