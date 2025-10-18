الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تحرير 84 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية بالفيوم

مصبوطات، فيتو
مصبوطات، فيتو

قال جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن الأجهزة الرقابية بالمديرية شنت حملة مكبرة علي الأسواق والمحال التجارية، بهدف السيطرة علي ما يطرح في الأسواق للتداول اليومي، ومنح طرح أي سلع مجهولة المصدر، أو منتهية الصلاحية.

نتائج الحملة علي أسواق الفيوم 

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن الحملة تمكنت من تحرير 84 مخالفة تموينية لقطاعي الأسواق والمحال التجارية، وتمكنت الحملة من ضبط  7700 قطعة منتجات غذائية منتهية الصلاحية،  بإحدى شركات تجارة وتوزيع المواد الغذائية، كما تم ضبط 180 جركن عسل أسود مجهول المصدر، بإجمالي وزن  360 كيلو جراما، و348 قطعة سلع غذائية مختلفة الأصناف (سناكس – مياه غازية)منتهية الصلاحية، وحررت محضرين عدم وجود شهادة صحية لمندوبي توزيع مواد غذائية، ومحضر إدارة وتشغيل بدون ترخيص ثلاجة أسماك، ومحضر غلق بقالة تموينية في مواعيد العمل الرسمية.

التحفظ على مكرونة فاسدة داخل مصنع تعبئة في حملة تموينية بالفيوم

تحرير 60 مخالفة للأسواق والمحال التجارية في حملة تموينية بالفيوم

ولفت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إلى أن الحملات مستمرة علي الأسواق والمحال التجارية والمخابز، طوال الأسبوع لضمان السيطرة علي ما يطرح للاستهلاك المحلي.

الجريدة الرسمية