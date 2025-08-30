السبت 30 أغسطس 2025
محافظات

التحفظ علي 1.5 طن كبدة ولحوم فاسدة في حملة تموينية بالفيوم

قال سامح شبل عبدالرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن المديرية شنت حملة مكبرة علي الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة أو منتهية الصلاحية، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة علي اسواق الفيوم

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم ، ان الحملة تمكنت من التحفظ علي طن  و475  كيلو جرام  كبده ولحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و2 طن سكر أبيض سائب بدون فواتير، وطن أسمده زراعية خاصه بوزارة الزراعة، محظور تداولها بالأسواق، وتم تحرير المحاضر اللازمة وأحيلت الي جهات التحقيق.

تكثيف الحملات علي الأسواق والمحال التجارية

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

 

12 عارضا من الفيوم يشاركون في معرض" إيد حكاية" بالغردقة

تحرير 98 مخالفة تموينية في حملة مكبرة علي أسواق الفيوم

كما تم تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

 

