السبت 30 أغسطس 2025
تحرير 103 مخالفات تموينية في حملة علي أسواق الفيوم

قال سامح شبل عبدالرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن المديرية شنت حملة مكبرة علي الاسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة أو منتهية الصلاحية، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة علي أسواق الفيوم

واضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم ، ان الحملة حررت  103 مخالفات تموينية متنوعة، منها  52  مخالفة  للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق، نقص وزن وزن الإنتاج، ومخالفة الإنتاج للمواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة اسعار، وعدم نظافة أدوات العجين، كما تم التحفظ علي  730 علبة سجائر مجهولة المصدر وعدم وجود فواتير تدل على مصدر الشراء،  و80 عبوة بويات مختلفة الاصناف والأحجام منتهية الصلاحية وغير صالحه للاستخدام لانتهاء فترة صلاحيتها طبقا لتاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية المدون على كل عبوة.

 

تكثيف الحملات علي الأسواق والمحال التجارية

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

 

تحرير 98 مخالفة تموينية في حملة مكبرة علي أسواق الفيوم

سؤال برلمانى بشأن تأخر إضافة المواليد لبطاقات تموين مستحقى "تكافل وكرامة"

كما تم تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

 

