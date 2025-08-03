الأحد 03 أغسطس 2025
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تحرير 34 مخالفة تموينية خلال حملات على المحلات بالفيوم

وكيل وزارة التموين
وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، فيتو

قال سامح شبل عبدالرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن المديرية شنت حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، وشارك فيها كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة علي الاسواق

واضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة حررت  34 مخالفة تموينية متنوعة منها  18 مخالفة  للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق، نقص وزن الإنتاج عن 90 جراما، أو انتاج مخالف للمواصفات، وعدم وجود ميزان حساس، وعدم وجود قائمة اسعار، وعدم نظافة أدوات العجين، كما تمكنت الحملة من التحفظ علي  1550 كيلوجرام دقيق بلدي مدعم محظور بيعه أو تداوله.

تكثيف الحملات على الأسواق

 وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي تكثيف الحملات علي  المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

تحرير 51 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

تحرير 31 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

وتكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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