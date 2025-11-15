دقيق وأسمدة مدعمة، تحرير 130 مخالفة تموينية في حملة بالفيوم

السبت 15 نوفمبر 2025
شنت مديرية تموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية، وحررت  130 مخالفة تموينية متنوعة بدائرة المحافظة، وشارك في الحملة قسم مباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومديريتي الصحة والطب البيطري.

نتائج الحملات على الأسواق والمخابز

وقال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن الحملة تمكنت من التحفظ علي نصف طن أسمدة زراعية ومحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية، معدة للبيع في السوق السوداء، كما تحفظت عاي 400 كيلو جرام دقيق بلدي مدعم مخابز، و100 بطاقة تموينية لدى أحد المخابز تستخدم في إجراء عمليات بيع وهمية بغرض التربح، و116 عبوة مشروبات غازية فاسدة، و45 علبة جبنة ربع كيلو منتهية الصلاحية، كما حررت  9 مخالفات عدم إعلان أسعار للسلع الغذائية وبدالين تموينين، و6 مخالفات عدم ممارسة النشاط أثناء فترة العمل لبدالين تموينيين،  كما حررت 95 مخالفا  للمخابز ما بين تصرف  في حصة الدقيق، نقص وزن الرغيف، إنتاج مخالف للمواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة اسعار،  وعدم نظافة أدوات العجين.

 

التحفظ على أسطوانات بوتاجاز ولحوم فاسدة في حملة تموينية بالفيوم

تحرير 84 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية بالفيوم

   وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد تكثيف الحملات على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

الفيوم الاسواق والمحال التجارية الاسواق والمخابز التموين والتجارة الداخلية الصحة والطب البيطرى بمحافظة الفيوم بطاقة تموينية جهاز حماية المستهلك حملات علي الاسواق قسم مباحث التموين مخالفة تموينية متنوعة وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية

