دقيق وأسمدة مدعمة، تحرير 130 مخالفة تموينية في حملة بالفيوم

18 حجم الخط

شنت مديرية تموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية، وحررت 130 مخالفة تموينية متنوعة بدائرة المحافظة، وشارك في الحملة قسم مباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومديريتي الصحة والطب البيطري.

نتائج الحملات على الأسواق والمخابز

وقال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن الحملة تمكنت من التحفظ علي نصف طن أسمدة زراعية ومحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية، معدة للبيع في السوق السوداء، كما تحفظت عاي 400 كيلو جرام دقيق بلدي مدعم مخابز، و100 بطاقة تموينية لدى أحد المخابز تستخدم في إجراء عمليات بيع وهمية بغرض التربح، و116 عبوة مشروبات غازية فاسدة، و45 علبة جبنة ربع كيلو منتهية الصلاحية، كما حررت 9 مخالفات عدم إعلان أسعار للسلع الغذائية وبدالين تموينين، و6 مخالفات عدم ممارسة النشاط أثناء فترة العمل لبدالين تموينيين، كما حررت 95 مخالفا للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق، نقص وزن الرغيف، إنتاج مخالف للمواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة اسعار، وعدم نظافة أدوات العجين.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد تكثيف الحملات على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.