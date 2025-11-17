دوري أبطال أفريقيا، موعد مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد النيجيري والقناة الناقلة

18 حجم الخط

يبدأ فريق نادي بيراميدز مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بمواجهة هامة للغاية أمام ريفرز يونايتد النيجيري السبت القادم.

موعد مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد النيجيري

ويحل ريفرز ضيفا على بيراميدز حامل اللقب، في التاسعة من مساء السبت ٢٢ نوفمبر الجاري، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة في الجولة الأولى ضمن مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنقل مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

حكام مباراة بيراميدز وريفرز

ويدير مباراة بيراميدز وريفرز النيجيري طاقم حكام من السودان بقيادة الحكم محمود إسماعيل، ويعاونه محمد عبد الله المساعد الأول، وعمر أحمد المساعد الثاني، وعبد العزيز جعفر الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة ماكور مابيل من جنوب السودان، والمنسق العام أليكساندر أسانتي من غانا، والمنسق الأمني هورون أونانا من الكاميرون، ومسئول البث الفضائي عبد الرحمن العليمي من مصر.

مواعيد مباريات بيراميدز في دور المجموعات في دوري الأبطال

الجولة الأولى - بيراميدز × ريفرز يونايتد النيجيري - 22 نوفمبر 2025 - في مصر

الجولة الثانية - باور ديناموز الزامبي × بيراميدز - 29 نوفمبر 2025 - على استاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا

الجولة الثالثة - نهضة بركان × بيراميدز - 23 أو 24 يناير 2026 - في المغرب

الجولة الرابعة - بيراميدز × نهضة بركان - 30 أو 31 يناير 2026 - في مصر

الجولة الخامسة - ريفرز يونايتد × بيراميدز - 6 أو 7 فبراير 2026 - في نيجيريا

الجولة السادسة - بيراميدز × باور ديناموز - 13 أو 14 فبراير 2026 - في مصر

بيراميدز ينافس صن داونز ونهضة بركان على أفضل نادٍ في إفريقيا

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، مساء اليوم الأحد، عن القائمة النهائية للأندية الثلاثة المرشحة لجائزة أفضل نادٍ في إفريقيا 2025.

وضمت القائمة النهائية أندية، بيراميدز المصري، صن داونز الجنوب أفريقي، نهضة بركان المغربي.

وكان نادي بيراميدز قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه النسخة الماضية، بينما توجد نهضة بركان بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، وصعد صن داونز لنهائي دوري الأبطال.

كما حصد بيراميدز لقب كأس السوبر الأفريقي بالفوز على نهضة بركان بهدف دون رد، سجله فيستون ماييلي.

ثنائي بيراميدز ينافس على جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، عن القائمة النهائية للاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا 2025.

وضمت القائمة ثنائي نادي بيراميدز، محمد الشيبي وفيستون ماييلي، وأسامة لمليوي لاعب نهضة بركان المغربي وهدافه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.