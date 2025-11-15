طاقم حكام سوداني لمباراة بيراميدز وريفرز النيجيري

18 حجم الخط

تلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، بشأن تحديد حكام مباراة الفريق أمام ريفرز يونايتد النيجيري في إطار مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

حكام مباراة بيراميدز وريفرز النيجيري

ويدير المباراة طاقم حكام من السودان بقيادة الحكم محمود إسماعيل، ويعاونه محمد عبد الله المساعد الأول، وعمر أحمد المساعد الثاني، وعبد العزيز جعفر الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة ماكور مابيل من جنوب السودان، والمنسق العام أليكساندر أسانتي من غانا، والمنسق الأمني هورون أونانا من الكاميرون، ومسئول البث الفضائي عبد الرحمن العليمي من مصر.

ويتواجد مصطفى فتحي حاليا في دبي حيث سافر مع بعثة بيراميدز إلى الإمارات وقت سفرها لخوض السوبر المصري، ويستمر برنامجه التأهيلي بأحد المراكز الرياضية في دبي حتى يوم ٢٢ نوفمبر الجاري، على أن يعود بعدها لبدء المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي في القاهرة.

وكانت إدارة نادي بيراميدز قررت سفر مصطفى فتحي إلى دبي لخوض برنامج تأهيلي مدته ثلاثة أسابيع من أجل مساعدته على العودة سريعا للملاعب من إصابة الخلفية، في ظل حاجة الفريق لجهوده مع الارتباطات العديدة محليا وقاريا ودوليا خلال المرحلة المقبلة.

