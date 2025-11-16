بيراميدز ينافس صن داونز ونهضة بركان على أفضل نادٍ في إفريقيا

18 حجم الخط

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، مساء اليوم الأحد، عن القائمة النهائية للأندية الثلاثة المرشحة لجائزة أفضل نادٍ في إفريقيا 2025.

وضمت القائمة النهائية أندية، بيراميدز المصري، صن داونز الجنوب أفريقي، نهضة بركان المغربي.

وكان نادي بيراميدز قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه النسخة الماضية، بينما توجد نهضة بركان بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، وصعد صن داونز لنهائي دوري الأبطال.

كما حصد بيراميدز لقب كأس السوبر الأفريقي بالفوز على نهضة بركان بهدف دون رد، سجله فيستون ماييلي.

