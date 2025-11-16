الأحد 16 نوفمبر 2025
كان نفسها أرجع الأهلي تاني، تريزيجيه يتحدث عن أوجاع فراق والدته (فيديو)

أعرب محمود حسن تريزيجيه لاعب النادي الأهلي عن حزنه الشديد لرحيل والده ووالدته قبل رؤيتهما عودته للنادي الأهلي.

وقال خلال حواره مع إبراهيم فايق بقناة إم بي سي مصر 2: "كان نفسي والدي يشوف عودتي للأهلي".

وأضاف: "الله يرحمها كان نفسها أرجع الأهلي تاني وهي صاحبة الفضل فيما أنا أصبحت عليه".

وتابع: "والدتي كانت معايا وأنا في القاهرة قبل الاحتراف الخارجي وبعد فترة غياب وراجع وقلتلها هرجع وهنعيش مع بعض لكن للأسف اطمنت عليها وسافرت وأبلغوني برحيلها بعد سفري".

 

 

تريزيجيه يواصل التأهيل

ويواصل محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء فقرات برنامج العلاج الطبيعي الذي يخضع له، بعد ‏إصابته بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة الزمالك التي جمعت الفريقين يوم الأحد الماضي في نهائي كأس ‏السوبر المصري.‏

‏وعاد الفريق لاستئناف تدريباته اليوم السبت، بعد أن قام الجهاز الفني بمنح اللاعبين راحة لمدة 5 أيام، عقب الفوز ببطولة السوبر المصري.

