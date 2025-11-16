الأحد 16 نوفمبر 2025
رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد في تصفيات أوروبا لكأس العالم والقنوات الناقلة

منتخب فرنسا، فيتو
منتخب فرنسا، فيتو
مواعيد مباريات اليوم الأحد، يشهد اليوم الأحد العديد من المباريات الهامة بمختلف دوريات وملاعب العالم وأبرزها أذربيجان ضد فرنسا في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026، ومواجهة منتخب نيجيريا ضد الكونغو الديمقراطية فى تصفيات الملحق الأفريقي.

مواعيد مباريات تصفيات أوروبا لكأس العالم والقنوات الناقلة

المجر ضد أيرلندا الساعة: 16:00 عصرا  القناة الناقلة: بي إن سبورت 2


البرتغال ضد أرمينيا  الساعة 16:00 عصرا  القناة الناقلة: بي إن سبورت 1


أذربيجان ضد فرنسا  الساعة 19:00 مساء القناة الناقلة: بي إن سبورت 1


أوكرانيا ضد آيسلندا  الساعة  19:00 مساء القناة الناقلة: بي إن سبورت 4


ألبانيا ضد إنجلترا  الساعة  19:00 مساء القناة الناقلة: بي إن سبورت 2


صربيا ضد لاتفيا   الساعة 19:00 مساء القناة الناقلة: بي إن سبورت 3


إيطاليا ضد النرويج   الساعة 21:45 مساء القناة الناقلة: بي إن سبورت 1

 

مواعيد مباريات تصفيات الملحق الإفريقي لكأس العالم

 

نيجيريا ضد الكونغو الديمقراطية  الساعة 21:00 بتوقيت مصر القناة الناقلة: إم بي سي أكشن

