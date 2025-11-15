كاف يحدد موعد مباراة بيراميدز وريفرز في دوري أبطال أفريقيا

18 حجم الخط

تلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد مباراة الفريق أمام ريفرز يونايتد النيجيري في الجولة الأولى في إطار مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز وريفرز النيجيري

وتقرر أن يحل ريفرز ضيفا على بيراميدز حامل اللقب، في التاسعة من مساء السبت ٢٢ نوفمبر الجاري، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

مواعيد مباريات بيراميدز في دور المجموعات في دوري الأبطال

الجولة الأولى - بيراميدز × ريفرز يونايتد النيجيري - 22 نوفمبر 2025 - في مصر

الجولة الثانية - باور ديناموز الزامبي × بيراميدز - 29 نوفمبر 2025 - على استاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا

الجولة الثالثة - نهضة بركان × بيراميدز - 23 أو 24 يناير 2026 - في المغرب

الجولة الرابعة - بيراميدز × نهضة بركان - 30 أو 31 يناير 2026 - في مصر

الجولة الخامسة - ريفرز يونايتد × بيراميدز - 6 أو 7 فبراير 2026 - في نيجيريا

الجولة السادسة - بيراميدز × باور ديناموز - 13 أو 14 فبراير 2026 - في مصر

مصطفى فتحي يواصل برنامجه التأهيلي في دبي

يواصل جناح نادي بيراميدز الدولي مصطفى فتحي برنامجه التأهيلي في مدينة دبي بالإمارات، من أجل تجهيزه للعودة بعد الإصابة التي يعاني منها بمزق في العضلة الخلفية،

ويتواجد مصطفى فتحي حاليا في دبي حيث سافر مع بعثة بيراميدز إلى الإمارات وقت سفرها لخوض السوبر المصري، ويستمر برنامجه التأهيلي بأحد المراكز الرياضية في دبي حتى يوم ٢٢ نوفمبر الجاري، على أن يعود بعدها لبدء المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي في القاهرة.

وكانت إدارة نادي بيراميدز قررت سفر مصطفى فتحي إلى دبي لخوض برنامج تأهيلي مدته ثلاثة أسابيع من أجل مساعدته على العودة سريعا للملاعب من إصابة الخلفية، في ظل حاجة الفريق لجهوده مع الارتباطات العديدة محليا وقاريا ودوليا خلال المرحلة المقبلة.

