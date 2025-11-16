الأحد 16 نوفمبر 2025
تريزيجيه: قطعت عروض بـ 6 أضعاف عرض الأهلي قدام الخطيب (فيديو)

كشف محمود حسن تريزيجيه لاعب النادي الأهلي كواليس عودته إلى القلعة الحمراء، قائلا: “رفضت عروض بـ 5 و6 أضعاف عرض النادي الأحمر”.

كواليس عودة تريزيجيه للأهلي

وقال تريزيجيه في برنامج الكورة مع فايق عبر قناة إم بي سي مصر 2: "طرابزون التركي تلقى عروض 5 أو 6 أضعاف عرض الأهلي ولكن رغبتي هي التي حسمت الأمور".

وكشف: "الكابتن الخطيب شاف العروض التي تلقيتها والتي كانت 6 أضعاف ما أتقاضاه مع الأهلي وقطعتها قدامه، وأنا كنت واخد قراري بالعودة للأهلي وأنا في قمة مستوايا".

 

وتابع: “أول ما مضيت للأهلي ونزلت من الطيارة (قعدت أعيط)”.

وتابع: "لو كنت أعرف أرجع للأهلي في وقت قبل ده كنت هعملها فورا".

 

تريزيجيه يواصل التأهيل

ويواصل محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء فقرات برنامج العلاج الطبيعي الذي يخضع له، بعد ‏إصابته بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة الزمالك التي جمعت الفريقين يوم الأحد الماضي في نهائي كأس ‏السوبر المصري.‏

‏وعاد الفريق لاستئناف تدريباته أمس السبت، بعد أن قام الجهاز الفني بمنح اللاعبين راحة لمدة 5 أيام، عقب الفوز ببطولة السوبر المصري.‏

الجريدة الرسمية