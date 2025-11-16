الأحد 16 نوفمبر 2025
عصام كامل

فريق المصري 2005 يخسر أمام بتروجيت بهدف بدوري الرديف (صور)

نبيل الكوكي
نبيل الكوكي
 خسر فريق النادي المصري للشباب مواليد 2005  أمام ضيفه فريق بتروجيت بهدف للاشيء على ملعب النادي المصري الاجتماعي بدوري الرديف.

وحرص التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري على متابعة المباراة، وكان في استقباله عباس نور الدين المدير الفني لقطاع الناشئين.

 

 

 موعد مباراة المصري وكايزر شيفز

ويستعد المصري لمواجهة كايزر شيفز ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات من النسخة الثالثة والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية  يوم الأحد الموافق الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري

 

