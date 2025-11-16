فريق المصري 2005 يخسر أمام بتروجيت بهدف بدوري الرديف (صور)

18 حجم الخط

خسر فريق النادي المصري للشباب مواليد 2005 أمام ضيفه فريق بتروجيت بهدف للاشيء على ملعب النادي المصري الاجتماعي بدوري الرديف.

وحرص التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري على متابعة المباراة، وكان في استقباله عباس نور الدين المدير الفني لقطاع الناشئين.

موعد مباراة المصري وكايزر شيفز

ويستعد المصري لمواجهة كايزر شيفز ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات من النسخة الثالثة والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية يوم الأحد الموافق الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.