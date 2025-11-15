بيراميدز يواصل استعداداته لمواجهة ريفرز يونايتد بدوري أبطال أفريقيا (صور)

18 حجم الخط

يواصل فريق نادي بيراميدز تدريباته اليومية باستاد الدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة ريفرز يونايتد النيجيري في إطار مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبدأ الفريق تدريباته أمس الجمعة استعدادا للمباراة وتنفيذا لبرنامج تدريبي شاق وضعه الكرواتي يورتشيتش المدير الفني.

موعد مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد النيجيري



ويحل ريفرز ضيفا على بيراميدز حامل اللقب، في التاسعة من مساء السبت ٢٢ نوفمبر الجاري، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة في الجولة الأولى ضمن مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



حكام مباراة بيراميدز وريفرز



ويدير مباراة بيراميدز وريفرز النيجيري طاقم حكام من السودان بقيادة الحكم محمود إسماعيل، ويعاونه محمد عبد الله المساعد الأول، وعمر أحمد المساعد الثاني، وعبد العزيز جعفر الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة ماكور مابيل من جنوب السودان، والمنسق العام أليكساندر أسانتي من غانا، والمنسق الأمني هورون أونانا من الكاميرون، ومسئول البث الفضائي عبد الرحمن العليمي من مصر.

مواعيد مباريات بيراميدز في دور المجموعات في دوري الأبطال

الجولة الأولى - بيراميدز × ريفرز يونايتد النيجيري - 22 نوفمبر 2025 - في مصر

الجولة الثانية - باور ديناموز الزامبي × بيراميدز - 29 نوفمبر 2025 - على استاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا

الجولة الثالثة - نهضة بركان × بيراميدز - 23 أو 24 يناير 2026 - في المغرب

الجولة الرابعة - بيراميدز × نهضة بركان - 30 أو 31 يناير 2026 - في مصر

الجولة الخامسة - ريفرز يونايتد × بيراميدز - 6 أو 7 فبراير 2026 - في نيجيريا

الجولة السادسة - بيراميدز × باور ديناموز - 13 أو 14 فبراير 2026 - في مصر

قرعة دور الـ32 في كأس مصر

وأسفرت قرعة دور الـ32 لبطولة كأس مصر موسم 2026/2025 والتي أقيمت ظهر اليوم السبت بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم عن ملاقاة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري لنظيره فريق دكرنس - أحد أندية دوري القسم الثاني.



هذا وقد جاءت القرعة بالكامل على النحو التالي:

الزمالك & بلدية المحلة.

سيراميكا كليوباترا & أبو قير للأسمدة.

طلائع الجيش & السكة الحديد.

الاتحاد السكندري & كهرباء الإسماعيلية.

حرس الحدود & الإسماعيلي.

سموحة & غزل المحلة.

زد & ألو ايجيبت.

المصري & دكرنس

الأهلي & المصرية للاتصالات.

فاركو & تليفونات بني سويف.

البنك الأهلي & بور فؤاد.

إنبي & المقاولون العرب.

بتروجيت & وادي دجلة.

مودرن سبورت & القناة.

الجونة & بترول أسيوط.

بيراميدز & مسار.

