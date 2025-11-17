ضبط 655 محضرًا في حملات تموينية موسعة بثلاث محافظات

18 حجم الخط

شهدت عدد من المحافظات، خلال 24 ساعة تنفيذ حملات تموينية موسعة استهدفت ضبط الأسواق ومتابعة حركة تداول السلع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزارة التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الرقابة على السلع الأساسية والتصدي لعمليات الاحتكار والغش التجاري.

المنيا: 68 محضرًا وضبط دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء

شنت مديرية التموين بمحافظة المنيا حملات مكثفة على مراكز ملوي وسمالوط وبني مزار والمنيا، وأسفرت عن تحرير 68 محضرًا متنوعًا، شملت 12 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، 9 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، 5 محاضر سلع مجهولة المصدر، و7 محاضر لمخابز بلدية لنقص وزن الخبز.



الجيزة: 54 محضرًا بينها مخازن غير مرخصة وسلع مجهولة

وفي محافظة الجيزة، واصلت الأجهزة الرقابية حملاتها على الأسواق والمحال التجارية، حيث تمكنت من تحرير 54 محضرًا متنوعًا، بينها محاضر ضد مخازن غير مرخصة للسلع الغذائية، وضبط كميات من الزيت والسكر مجهول المصدر، إضافة إلى مخالفات تخص الغش التجاري وسوء التخزين.



أسيوط: تحرير 533 محضرًا للمخابز البلدية والأسواق

شنت مديرية التموين بأسيوط وإداراتها الخارجية حملاتٍ تموينية مكثفة على جميع أنحاء المحافظة، وذلك لتشديد الرقابة على جميع المنشآت التموينية، ومتابعة الأسواق، وضبط أي محاولات للتلاعب في الأسعار.

مديرية التموين بأسيوط

وأسفرت الحملات التموينية في أسيوط عن تحرير 533 محضرًا للمخابز البلدية والأسواق الآتية: في مجال الأسواق تم ضبط صيدلية تعمل بدون ترخيص في مركز البداري وضبط الأدوية الموجودة بداخلها، وضبط 57 كجم من الفراخ المجمدة والكبدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي



الوزارة: استمرار الحملات اليومية لضبط الأسواق وحماية المستهلك

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار الحملات اليومية في مختلف المحافظات، مشيرة إلى أن إجمالي ما تم تحريره خلال الحملات بلغ 655 محضرًا في 3 محافظات.



وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تهدد سلامة الغذاء، مؤكدة استمرار الرقابة استعدادًا لموسم الشتاء وزيادة الطلب على السلع الأساسية.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.