الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط 655 محضرًا في حملات تموينية موسعة بثلاث محافظات

حملات تموينية مكثفة
حملات تموينية مكثفة بالمحافظات تضبط سلعًا مجهولة، فيتو
18 حجم الخط

شهدت عدد من المحافظات، خلال 24 ساعة تنفيذ حملات تموينية موسعة استهدفت ضبط الأسواق ومتابعة حركة تداول السلع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزارة التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الرقابة على السلع الأساسية والتصدي لعمليات الاحتكار والغش التجاري.

المنيا: 68 محضرًا وضبط دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء

txt

القبض على أبطال فيديو الاعتداء على شاب بـ"الشوم" في المنيا

txt

التحقيق مع 3 أشخاص ادعوا تزوير نتائج الانتخابات البرلمانية فى المنيا

شنت مديرية التموين بمحافظة المنيا حملات مكثفة على مراكز ملوي وسمالوط وبني مزار والمنيا، وأسفرت عن تحرير 68 محضرًا متنوعًا، شملت 12 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، 9 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، 5 محاضر سلع مجهولة المصدر، و7 محاضر لمخابز بلدية لنقص وزن الخبز.


الجيزة: 54 محضرًا بينها مخازن غير مرخصة وسلع مجهولة

txt

جامعة القاهرة والمتحف المصري الكبير ضمن شعار محافظة الجيزة تجسيدا لرمزية الإرث الحضاري

txt

مدير مرور الجيزة يتابع انتظام الحركة بمحيط مشروع مترو الأنفاق في الهرم

وفي محافظة الجيزة، واصلت الأجهزة الرقابية حملاتها على الأسواق والمحال التجارية، حيث تمكنت من تحرير 54 محضرًا متنوعًا، بينها محاضر ضد مخازن غير مرخصة للسلع الغذائية، وضبط كميات من الزيت والسكر مجهول المصدر، إضافة إلى مخالفات تخص الغش التجاري وسوء التخزين.


أسيوط: تحرير 533 محضرًا للمخابز البلدية والأسواق

txt

تركت المنزل بسبب خلافات أسرية، الأمن يكشف غموض اختفاء فتاة أسيوط

txt

القصة الكاملة لأزمة سحب مقررين من أستاذ بتربية أسيوط، رئيس الجامعة يفتح تحقيقا في واقعة توزيعه للكتاب مجانا.. والكلية: اعتاد إثارة الجدل وأحيل للتحقيق أكثر من مرة

شنت مديرية التموين بأسيوط وإداراتها الخارجية حملاتٍ تموينية مكثفة على جميع أنحاء المحافظة، وذلك لتشديد الرقابة على جميع المنشآت التموينية، ومتابعة الأسواق، وضبط أي محاولات للتلاعب في الأسعار.

مديرية التموين بأسيوط

وأسفرت الحملات التموينية في أسيوط عن تحرير 533 محضرًا للمخابز البلدية والأسواق الآتية: في مجال الأسواق تم ضبط صيدلية تعمل بدون ترخيص في مركز البداري وضبط الأدوية الموجودة بداخلها، وضبط 57 كجم من الفراخ المجمدة والكبدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي


الوزارة: استمرار الحملات اليومية لضبط الأسواق وحماية المستهلك

txt

وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويُتجاوز معدلات العام الماضي

txt

وزير التموين يبحث مع سفير الإمارات سبل تعزيز التعاون المشترك

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار الحملات اليومية في مختلف المحافظات، مشيرة إلى أن إجمالي ما تم تحريره خلال الحملات بلغ 655 محضرًا في 3 محافظات.


وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تهدد سلامة الغذاء، مؤكدة استمرار الرقابة استعدادًا لموسم الشتاء وزيادة الطلب على السلع الأساسية.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنيا محافظة الجيزة مديرية التموين بأسيوط إدارة تموين المنيا اخبار تموين المنيا أسيوط محافظة المنيا محافظ المنيا اللواء عماد كدواني محافظ المنيا اخبار محافظة المنيا اخبار المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم

مواد متعلقة

القبض على أبطال فيديو الاعتداء على شاب بـ"الشوم" في المنيا

إصابة 15 شخصا إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

أسماء المصابين في حادث الطريق الصحراوي بالمنيا

إصابة 20 شخصا في انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

وفاة طفلة بالمنيا والشرطة تتحفظ على زوجة الأب للاشتباه في تورطها بالحادث

أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

وفاة شخصين وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بالمنيا

الأكثر قراءة

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025

النرويج تهزم إيطاليا وتصعد لكأس العالم 2026

عباقرة ولكن مجهولون.. ابن جُرَيْج، "إمام الحجاز وفقيه أهل مكة"

درجات الحرارة غدا الإثنين في مصر

بعد تعرضه لوعكة مفاجئة، تطورات الحالة الصحية لـ عمر خيرت

200 ألف جنيه جدية حجز، أسعار شقق ديارنا بالمدن الجديدة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين وأبرزها منتخب مصر ضد كاب فيردي

الهيئة الوطنية للانتخابات: الإشراف القضائي وتنقية قاعدة الناخبين أبرز ضمانات نزاهة الانتخابات

خدمات

المزيد

أنواع ومستندات بطاقات الائتمان في البنك الزراعي

ما هي فوائد حساب ميجا توفير في بنك القاهرة حاليا؟

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 17 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 17 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 17 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية