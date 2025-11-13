18 حجم الخط

حصلت "فيتو" على أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي، المار على نطاق محافظة المنيا، الذي أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 12 آخرين.

أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

حيث توفي كل من محمود رفعت، وخالد جمال عبد الله 19 عاما، من أسيوط، فيما أصيب 12 آخرين وهم محمود علي محروس 40 سنة، محمد رمضان عبد الرحمن 28 سنة نجار مسلح، مجهول الاسم والعنوان 35 سنة غيبوبة تامة واشتباه نزيف بالمخ، محمد أحمد مصطفى 36 سنة نجار مسلح، محمد زكي أحمد 35 سنة، أحمد محمد دسوقي 36 سنة نجار مسلح، مجهول الاسم والعنوان، 35 سنة، مصطفى جمال أبو زيد 25 سنة عامل، أحمد محمد عبد الناصر 22 سنة، أحمد محمد صابر 22 سنة، حسن عرفة محمد 38 سنة، عبد الرحمن ضاحي جلال 26 سنة جميعهم من أسيوط.

انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدا بالقرب من محور سمالوط شمال محافظة المنيا.



على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين وفاة شخصين وإصابة 12 آخرين، تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج اللازم، وإيداع الجثث داخل مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.