مدير مرور الجيزة يتابع انتظام الحركة بمحيط مشروع مترو الأنفاق في الهرم

18 حجم الخط

يواصل اللواء مصطفى إبراهيم مدير الادارة العامة لمرور الجيزة ، جولاته التفقدية للخدمات المرورية المنتشرة ومتابعة انتظام الحركة في مناطق أعمال مشروع مترو الأنفاق بشارع الهرم.

كما تفقد التحويلات المرورية التي تم وضعها كبديل للمحاور المرورية الرئيسية بمحيط محطتي مترو مدكور والطالبية، قبل غلقها لاستكمال مشروع المترو،و اللوحات الإرشادية والتحذيرية التي تم وضعها لتوعية المواطنين بالتغييرات المرورية.

والتي شملت حركة المركبات القادمة من مناطق المنيل وكوبرى عباس وترغب بالسير اتجاه شارع البحر الأعظم سيتم الدخول يسارًا من فتحة الدوران المستحدثة اتجاه مسطح نفق عباس واستكمال السير وصولًا إلى شارع البحر الأعظم ومناطق المنيب.



حركة المركبات القادمة من كوبرى الجيزة المعدنى وميدان الجيزة وترغب فى استكمال السير اتجاه كوبرى عباس ومناطق المنيل سيتم النزول من منزل كوبرى الجيزة المعدنى واستكمال السير بشارع مراد حتى أعلى نفق بهى الدين بركات ثم الدخول يمينًا إلى شارع بهى الدين بركات واستكمال السير حتى نفق عباس ثم الدخول يسارًا إلى المطلع المؤدى إلى كوبرى عباس ومناطق المنيل.



غلق شارع الهرم كليا من ميدان الجيزة لكوبري عباس لمدة 6 سنوات

وأضافت إدارة مرور الجيزة، أن تنفيذ الأعمال تستلزم إجراء مما يستلزم الغلق الكلى لامتداد شارع الأهرام في المنطقة المحصورة ما بين ميدان الجيزة وكوبرى عباس تحديدًا أمام مستشفى الرمد فى الاتجاهين أمام حركة المرور لتسليم محطة المترو اعتبارًا من الساعة 12:05 صباح يوم السبت الموافق 2025/2/1 م وحتى انتهاء فترة الأعمال “ست سنوات”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.