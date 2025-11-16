القبض على أبطال فيديو الاعتداء على شاب بـ"الشوم" في المنيا

18 حجم الخط

ألقت مباحث مركز شرطة سمالوط غرب، تحت إشراف اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية، والمقدم عبد الرحمن الغزاوي رئيس المباحث، القبض على شخصين ظهرَا في فيديو متداول أثناء اعتدائهما على شاب بقرية منقطين شمال المنيا.

عقب انتشار الفيديو بساعات، القبض على شقيقين اعتديا على شاب بالشوم في سمالوط بالمنيا

وتلقى اللواء حاتم حسن مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من العميد حمدي رفعت رئيس مباحث المديرية، يؤكد ضبط المتهمين: نزيه. م. ع (25 عامًا)، وعامر. م. ع (22 عامًا)، إضافة إلى شقيقهما علاء. م. ع (19 عامًا)، لاعتدائهم على ابن عمومتهم شعبان. م. أ (30 عامًا) أثناء مروره أمام منزلهم.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وإرفاق الفيديو المنتشر ضمن الأحراز، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة.

وبدأت الواقعة بتداول مقطع مصوَّر يظهر اعتداء شابين على المجني عليه بالشوم أمام منزله، وسط صراخ أسرته.

وأكد أحد الجيران أن الطرفين تجمعهما صلة قرابة، وأن خلافات قديمة وراء ما حدث، وأوضح أن الضحية خرج من المستشفى بعد تلقي الإسعافات الأولية، وتوجه لتحرير محضر رسمي.

وفي سياق متصل، تفحص الأجهزة الأمنية الفيديو المتداول، فيما ذكر شقيق المجني عليه أن الاعتداءات ليست الأولى، وأن المتهمين سبق اتهامهم بإشعال النار في منازل بالقرية، وأن لهم سوابق وخلافات مع عدد من الأهالي.

