الأحد 16 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

القبض على أبطال فيديو الاعتداء على شاب بـ"الشوم" في المنيا

الاعتداء على شاب
الاعتداء على شاب بـ"الشوم" في المنيا، فيتو
18 حجم الخط

ألقت مباحث مركز شرطة سمالوط غرب، تحت إشراف اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية، والمقدم عبد الرحمن الغزاوي رئيس المباحث، القبض على شخصين ظهرَا في فيديو متداول أثناء اعتدائهما على شاب بقرية منقطين شمال المنيا.

عقب انتشار الفيديو بساعات، القبض على شقيقين اعتديا على شاب بالشوم في سمالوط بالمنيا
عقب انتشار الفيديو بساعات، القبض على شقيقين اعتديا على شاب بالشوم في سمالوط بالمنيا

وتلقى اللواء حاتم حسن مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من العميد حمدي رفعت رئيس مباحث المديرية، يؤكد ضبط المتهمين: نزيه. م. ع (25 عامًا)، وعامر. م. ع (22 عامًا)، إضافة إلى شقيقهما علاء. م. ع (19 عامًا)، لاعتدائهم على ابن عمومتهم شعبان. م. أ (30 عامًا) أثناء مروره أمام منزلهم.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وإرفاق الفيديو المنتشر ضمن الأحراز، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة.

وبدأت الواقعة بتداول مقطع مصوَّر يظهر اعتداء شابين على المجني عليه بالشوم أمام منزله، وسط صراخ أسرته.

وأكد أحد الجيران أن الطرفين تجمعهما صلة قرابة، وأن خلافات قديمة وراء ما حدث، وأوضح أن الضحية خرج من المستشفى بعد تلقي الإسعافات الأولية، وتوجه لتحرير محضر رسمي.

وفي سياق متصل، تفحص الأجهزة الأمنية الفيديو المتداول، فيما ذكر شقيق المجني عليه أن الاعتداءات ليست الأولى، وأن المتهمين سبق اتهامهم بإشعال النار في منازل بالقرية، وأن لهم سوابق وخلافات مع عدد من الأهالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حوادث حوادث المنيا الاجهزة الامنية في المنيا اخبار حوادث المنيا حوادث المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم المنيا محافظة المنيا

مواد متعلقة

إصابة 15 شخصا إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

أسماء المصابين في حادث الطريق الصحراوي بالمنيا

إصابة 20 شخصا في انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

وفاة طفلة بالمنيا والشرطة تتحفظ على زوجة الأب للاشتباه في تورطها بالحادث

أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

وفاة شخصين وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بالمنيا

خروج جثمان إسماعيل الليثي من مستشفى ملوي متوجها إلى القاهرة لتشييعه (فيديو)

الأكثر قراءة

تصفيات كأس العالم، منتخب سويسرا يتعادل 1-1 مع السويد في الشوط الأول

الإعلامي أحمد سالم يحتفل بعقد قرانه

درجات المتسابقين في اليوم الثاني من برنامج دولة التلاوة (فيديو)

تصفيات كأس العالم، إسبانيا تضرب جورجيا بثلاثية في الشوط الأول

المغرب يزين قائمة المنتخبات المتأهلة لدور الـ 16 بكأس العالم للناشئين

عباقرة ولكن مجهولون، الجراح الحكمي بطل الإسلام، أسلم على يديه 4 آلاف في خراسان

تحديد مواجهات دور الـ 16 بكأس العالم للناشئين تحت 17 عاما

القبض على أبطال فيديو الاعتداء على شاب بـ"الشوم" في المنيا

خدمات

المزيد

تعرف على كيفية التظلم على وقف الدعم النقدي في القانون الجديد

انخفاض كبير في البتلو والكندوز، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 16 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

درجات المتسابقين في اليوم الثاني من برنامج دولة التلاوة (فيديو)

تفسير حلم بناء بيت جديد في المنام وعلاقته بكثرة الرزق

المزيد
الجريدة الرسمية