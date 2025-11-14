الجمعة 14 نوفمبر 2025
محافظات

وفاة طفلة بالمنيا والشرطة تتحفظ على زوجة الأب للاشتباه في تورطها بالحادث

شهد مركز سمالوط شمال محافظة المنيا واقعة مأساوية، حيث توفيت طفلة تبلغ من العمر 15 عامًا، يُشتبه في أنها فارقت الحياة نتيجة اعتداء تعرضت له على يد زوجة والدها، وفقًا للتحريات الأولية.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بوفاة الطفلة في ظروف غير واضحة داخل منزل أسرتها. 

وعلى الفور، انتقلت قوة من الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين وفاة الطفلة، وجرى نقل جثمانها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وأوضحت التحريات الأولية أن خلافات عائلية بين زوجة الأب ووالد الطفلة قد تكون وراء الواقعة، فيما تم تحرير محضر بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة التي بدأت مباشرة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات.

