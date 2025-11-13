الخميس 13 نوفمبر 2025
حوادث

وفاة شخصين وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بالمنيا

وفاة شخصين وإصابة
وفاة شخصين وإصابة 12 آخرين إثر انقلاب ميكروباص بالمنيا
لقي شخصان مصرعهما فيما أصيب 12 آخرين إثر انقلاب ميكروباص بالقرب من محور سمالوط شمال محافظة المنيا، تم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من محور سمالوط شمال محافظة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة شخصين وإصابة 12 آخرين تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج مقيمين جميعا في محافظة أسيوط.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج اللازم وإيداع الجثث داخل مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

