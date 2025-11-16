التحقيق مع 3 أشخاص ادعوا تزوير نتائج الانتخابات البرلمانية فى المنيا

18 حجم الخط

باشرت النيابة العامة فى المنيا، التحقيقات في واقعة ضبط 3 أشخاص بمحافظة المنيا بعد ادعائهم تزوير نتائج الانتخابات البرلمانية في إحدى الدوائر، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات وظروف الواقعة وفحص محتوى القرص المدمج.

وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية قد تمكنت من تحديد وضبط المتهمين عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهرون فيه وهم يزعمون – على خلاف الحقيقة – وجود تلاعب في النتائج، إضافة إلى ادعاء تعمد القائمين على العملية الانتخابية تقليص عدد اللجان للتضييق على الناخبين.

وأفادت التحريات أن المتهمين الثلاثة من مركز ديرمواس، وأن أحدهم له معلومات جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة.

