القصة الكاملة لأزمة سحب مقررين من أستاذ بتربية أسيوط، رئيس الجامعة يفتح تحقيقا في واقعة توزيعه للكتاب مجانا.. والكلية: اعتاد إثارة الجدل وأحيل للتحقيق أكثر من مرة

انشغلت الأوساط الجامعية خلال الأيام القليلة الماضية بواقعة الدكتور عادل حماد، الأستاذ بقسن المناهج بكلية التربية جامعة أسيوط، وعميد الكلية السابق، الذي شكى من سحب مقررين له يقوم بتدريسهم لطلاب الفرقة الاولى بالكلية، بعد خمسة أسابيع من تدريسهم، بسبب اتخاذه قرارا بتوزيع كتب المقررين مجانا على الطلاب.

شكوى رسمية لوزير التعليم العالي وأمين المجلس الأعلى للجامعات

وفي شكوى رسمية تقدم بها الدكتور عادل حماد لوزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، وأمين المجلس الأعلى للجامعات الدكتور مصطفى رفعت أكد أنه قام بتدريس مقررين لطلاب كلية التربية منذ الأسبوع الأول للدراسة، دون غياب، ودون أي ملاحظة أكاديمية أو إدارية بحقه، لكنه فوجىء في الأسبوع الخامس ببعض طلابه يبلغوه بصدور قرار من مجلس الكلية برقم 667 بسحب المقررين منه وتكليف أساتذة آخرين بالتدريس بدلًا عنه.

جاء ذلك في الوقت الذي لم يتلقى خلاله الدكتور عادل حماد أي إخطار رسمي بذلك، ولم تُوجه إليه ملاحظة أكاديمية، ولم تسجّل عليه مخالفة في الحضور، الأمر الذي اضطره لتقديم شكوى رسمية.

وأكد حماد في شكواه أن سبب الأزمة كان رفضه، تسليم نسخة إلكترونية من كتاب المقرر لإدارة الكلية، بهدف طرحها ضمن منظومة الكتب الإلكترونية المدفوعة، وأصراره على توزيع الكتاب مجانًا على الطلاب منذ الأسبوع الأول من العام الدراسي.

واستند حماد في ذلك إلى أن الكتاب محمي بحقوق نشر وإيداع، وأنه لا يحصل على مستحقاته المالية من منظومة المذكرات الجامعية، وبالتالي يحق له قانونيًا، إتاحته مجانًا طالما لا توجد أرباح.

إحالة أستاذ بتربية أسيوط للتحقيق

لم يمر وقت طويل إلا وتلقى حماد اتصالًا من نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب يخطره فيه بقرار سحب المقرر، وبإحالته للتحقيق في هذا الأمر.

وقرر الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط فتح تحقيق موسع في الواقعة حفاظا على مصلحة الطلاب.

كلية التربية جامعة أسيوط تعلق على واقعة سحب المقررين

وعلقت كلية التربية جامعة أسيوط على واقعة الدكتور عادل حماد، في أول رد رسمي لها، وكشفت مجموعة من الحقائق نوردها فيما يلي:

أولا - لا يوجد أي مانع لدى الكلية أو الجامعة في تنازل أي عضو هيئة تدريس عن المقابل المادي لحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمقرر الذي يدرسه، شريطة الالتزام بالإجراءات المنظمة التي وضعتها الجامعة، وبما يضمن وصول المقرر لجميع الطلاب دون استثناء، ويحول دون أي صورة من صور الاستغلال.

ثانيا - سحب المقررين من الدكتور عادل رسمي حماد تم بقرار مجلس الكلية رقم (٦٦٧) بتاريخ ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥م؛ وذلك لرفضه تسليم المحتوى العلمي الخاص بالمقررين لرفعه على منصة الجامعة، بعد أن تم مخاطبته رسميًا، وليس بسبب تقديمه للمحتوى مجانا كما ادعى، إذ لم يذكر على الإطلاق رغبته في تقديم المحتوى مجانا، وهذا ثابت بالمستندات الرسمية.

ثالثا - كان من الواجب عليه تقديم المحتوى العلمي لرفعه على المنصة أولا، ثم التنازل عن الحقوق المالية متى شاء، إذ لا يوجد أي تعارض بين الأمرين.

رابعا - رفع المحتوى العلمي للمقررات على منصة الجامعة يُعد إجراء أساسيا؛ لأنه:

• يضمن إتاحة المحتوى لجميع الطلاب دون تمييز.

• يحول دون أي استغلال مادي للطلاب.

• يتيح مراجعة المحتوى والتأكد من مطابقته للتوصيف الدراسي المعتمد.

• يضمن التزام عضو هيئة التدريس بما هو معلن للطلاب.

• يصون حقوق الملكية الفكرية للمؤلف.

• يحقق الرقابة الأكاديمية اللازمة ويمنع التعامل الفردي خارج منظومة الكلية والجامعة.

خامسا - أحال الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة قرار مجلس الكلية إلى التحقيق فور رفعه إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

ليست المرة الاولى التى امتنع فيها عن تسليم المحتوى العلمي للمقرارات



سادسا - هذه ليست المرة الأولى التي يرفض فيها أ.د/ عادل رسمي حماد إعداد المحتوى العلمي للمقررات؛ فقد سبق أن امتنع عن ذلك، ورغم امتناعه تقدم بشكوى عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الموحدة يطالب فيها بصرف مستحقاته المالية مقابل حقوق الملكية الفكرية، وانتهى التحقيق فيها برفض الشكوى وعدم أحقيته لأية مستحقات مالية خاصة بحقوق الملكية الفكرية للكتب الدراسية؛ لأنه لم يقدم أية مادة علمية سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدكتوراة، وهو ما ثابت بالمستندات الرسمية بقرار الأستاذ الدكتور / رئيس الجامعة رقم (٣٧٠٨) بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٣م.

اعتاد إثارة المشاكل بالكلية وتمت احالته للتحقيق أكثر من مرة

وجاء في رد الكلية ايضا مايلي:

ثامنا: اعتاد الدكتور عادل رسمي حماد إثارة المشاكل بالكلية حيث:

• سبق إحالته للتحقيق بتهمة التشهير بأحد الزملاء ووقعت عليه عقوبة التنبيه بقرار رئيس الجامعة رقم (٢٢٣٤) لسنة ٢٠٢٠م.

• أحيل للتحقيق بتهمة الإساءة لسمعة الكلية ونشر أخبار كاذبة ووقعت عليه عقوبة التنبيه بقرار رئيس الجامعة رقم (٧٣٦) لسنة ٢٠٢٢م.

• أحيل للتحقيق، بتهمة تقديم شكاوى كيدية والإساءة لسمعة إدارة الكلية، ووقعت عليه عقوبة اللوم بقرار رئيس الجامعة رقم (٣١٩٧) لسنة ٢٠٢٥م.

• أحيل للتحقيق أيضا، بتهمة توجيه اتهامات كاذبة بشكوى على البوابة الإلكترونية للشكاوى الموحدة والإساءة لسمعة إدارة الكلية، ووقعت عليه عقوبة اللوم بقرار رئيس الجامعة رقم (٣١٩٨) لسنة ٢٠٢٥م.

• أ.د/ عادل رسمي حماد محال حاليا لمجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بقرار رئيس الجامعة رقم (٣٠٧٥) لسنة ٢٠٢٤م؛ لأنه أخل إخلالا جسيما بمقتضيات الواجب للوظيفة العامة وخالف القوانين والتقاليد الجامعية الأصيلة؛ لقيامه بإرسال عدة رسائل نصية عبر تطبيق الواتس آب على هاتف أحد الأساتذة المحترمين بجامعة طنطا تضمنت عبارات غير مقبولة والتهديد له، واتهامات له بالرشوة.

واكدت الكلية في ختام ردها انه في ضوء ما سبق، يتضح أن ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يستهدف إثارة الرأي العام ضد الكلية والجامعة، وليس دفاعًا عن الطلاب؛ إذ لا يوجد ما يمنع من تقديم المحتوى العلمي مجانا، وفي الوقت ذاته، ينبغي الالتزام برفعه على منصة الجامعة وفق القواعد المتبعة في هذا الشأن.



