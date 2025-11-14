إصابة 20 شخصا في انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

18 حجم الخط

أصيب 20 شخصا إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة 20 شخصا إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي المؤدي إلى منطقة البستان شرق النيل، في نطاق كارته البستان في نطاق محافظة المنيا.

إصابة 20 شخصا في المنيا

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 20 شخصا تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج مقيمين جميعا في قرية الحوارته التابعة إداريا لمركز المنيا.

مستشفى سمالوط النموذجي

تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

