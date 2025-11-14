مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

18 حجم الخط

لقي 3 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 8 آخرين إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والجثث إلي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وفاة وإصابة 11 شخصا إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من منطقة الشيخ فضل بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

وفاة 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في المنيا

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

