الجمعة 14 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

إسعاف المنيا
إسعاف المنيا
18 حجم الخط

لقي 3 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 8 آخرين إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والجثث إلي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وفاة وإصابة 11 شخصا إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من منطقة  الشيخ فضل بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

وفاة 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في المنيا 

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حوادث حوادث المنيا الاجهزة الامنية في المنيا اخبار حوادث المنيا حوادث المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم المنيا محافظة المنيا

مواد متعلقة

أسماء المصابين في حادث الطريق الصحراوي بالمنيا

إصابة 20 شخصا في انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

وفاة طفلة بالمنيا والشرطة تتحفظ على زوجة الأب للاشتباه في تورطها بالحادث

أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

وفاة شخصين وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بالمنيا

خروج جثمان إسماعيل الليثي من مستشفى ملوي متوجها إلى القاهرة لتشييعه (فيديو)

الحلم أصبح فاجعة، حكاية إسماعيل الليثي من سلم الشهرة إلى طريق الموت بالمنيا (صور)

الاستعدادات الأخيرة لنقل جثمان المطرب إسماعيل الليثى من المنيا إلى القاهرة

الأكثر قراءة

منتخب تونس يهزم الأردن 3-2 وديا

تأجيل حلقة عبدالله رشدي مع ياسمين الخطيب

موعد التقدم بالطعون على نتائج انتخابات النواب بمحافظات المرحلة الأولى

سماع دوي انفجار في العاصمة السورية دمشق

نقيب المهندسين بالإسكندرية يعلن صرف معاش شهري لمهندس كرموز المقتول

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

نقيب المهندسين: إجراءات قانونية لإسقاط عضوية المتهم بقتل زميله في كرموز

حسام حسن: غياب 8 لاعبين أساسيين سبب الخسارة أمام أوزبكستان بثنائية

خدمات

المزيد

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

أرقام كريستيانو رونالدو مع الكروت الحمراء بعد طرده الأول دوليا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حفر مكانته في وجدان الأمة، برنامج "دولة التلاوة" يكرم الشيخ محمود خليل الحصري (فيديو)

مكة والمدينة، فضائل لا تُحصى ومميزات يتفرد بها الحرمان الشريفان

60 % نسبة الطلاق خلال أول 5 سنين زواج، يسري جبر يكشف سبب انهيار البيوت (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية