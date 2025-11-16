الإثنين 17 نوفمبر 2025
تركت المنزل بسبب خلافات أسرية، الأمن يكشف غموض اختفاء فتاة أسيوط

الأمن يكشف غموض اختفاء فتاة أسيوط
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور ادعى فيه أحد الأشخاص تغيب نجلته بأسيوط ورفض الجهات الأمنية تحرير محضر له.

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي بهذا الشأن، وبسؤال والد الفتاة طالبة 21 سنة،   أفاد أن نجلته تغيبت بسبب أزمة نفسية نتيجة خلافات أسرية، ولم يتهم أي شخص بالتسبب في غيابها، وعلل ادعاءه الكاذب لرغبته فى جذب اهتمام المسئولين بشكواه.

وتمكن رجال الشرطة من  تحديد مكان تواجد الفتاة بمحافظة الجيزة، وأكدت أنها تركت مسكنها بمحض إرادتها نتيجة الخلافات الأسرية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الادعاء الكاذب.

الجريدة الرسمية