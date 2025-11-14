أسماء المصابين في حادث الطريق الصحراوي بالمنيا

18 حجم الخط

حصلت “ فيتو” على أسماء مصابي حادث انقلاب ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي، المار على نطاق محافظة المنيا، الذي أسفر عن 20 مصابا.

أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي المنيا

وضمت قائمة المصابين كلا من: رجب حسين رابح 52، مشمش سمير عبد المسيح 24 سنة، كيرلس كرم سمير 24، رمزي سمير عبد المسيح 40 سنة، مينا مجدي سمير 25 سنة، نادر مجدي كيرلس 31 سنة، عبد المسيح سمير عبد المسيح 36 سنة، عياد سيد عياد 32 سنة

إصابة 20 شخصا إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

كما أصيب كيرلس رضا كيرلس 33 سنة، جرجس سمير عبد المسيح 42 سنة، امجد عادل فرحات 26 سنة، شنودة خليل بشرى 38 سنة، فادي مجدي سمير 22 سنة، محمد رجب سيد 30 سنة، ارسانيوس شنودة خليل 19 سنة، ابانوب ابراهيم جاب الله 18 سنة، سليمان جاب الله سليمان 38 سنة، عماد عيد بشرى 36 سنة، عطا سعد سعد 47 سنة، كرم سمير عبد المسيح 46 سنة، وجميعهما عمال ومقيمين بقرية الحوارته بمركز المنيا.

إصابة 20 شخصا في المنيا

وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي المؤدي إلى منطقة البستان شرق النيل، في نطاق كارته البستان في نطاق محافظة المنيا.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 20 شخصا تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج مقيمين جميعا في قرية الحوارته التابعة إداريا لمركز المنيا.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

