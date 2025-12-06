بعد إنهاء أزمة تجنيسهما، الجماهير تحتفي بعودة المصارعين مصطفى حسين وكيشو لمصر

18 حجم الخط

أزمة مصطفى حسين وكيشو، تصدر هاشتاج "مصطفى حسين وكيشو" تريند مصر، بعد الإعلان عن عودة لاعبي المصارعة المصريين مصطفى حسين ومحمد إبراهيم "كيشو" لمصر، وإنهاء أزمة تجنيسهما، وذلك عندما هاجرا لأمريكا بعد شعورهما بعدم الدعم الكافي لهما من قبل الاتحاد، كأبطال في المصارعة.

الاحتفاء بعودة مصطفى حسين وكيشو لمصر

واحتفى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعودة البطلين مصطفى حسين ومحمد إبراهيم كيشو، بعد إنهاء أزمة تجنيسهما، حيث سيمثل البطلان مصر في البطولات المقبلة، وخاصة في بطولة الأولمبياد في لوس أنجلوس 2028، التي تستعد لها مصر.

وعبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن سعادتهم لعودة أبطال مصر لها مرة أخري، وإنهاء عملية تجنيسهم من قبل دولة أخرى، حيث يشارك اللاعبان في المسابقات الدولية باسم مصر.

عودة بطل المصارعة مصطفى حسين، فيتو



وعلقت البلوجر لورا عساف قائلة: "اللاعبين دول رجعوا للمنتخب وده فخر لكل مشجع مصري.. مصطفى وكيشو أهلًا بيكم"

وقال البلوجر هيثم عبدة محمد: " كيشو ومصطفى حسين رجعوا للوطن وده نجاح مهم لكل الرياضة المصرية.. مصطفى وكيشو أهلًا بيكم"

أما البلوجر مريم بشرى فقالت: "أشرف صبحي ساهم بشكل مباشر في رجوع اللاعبين دول واستمرارهم مع المنتخب.. عودة بطل العالم للشباب مصطفى حسين إلى أرض الوطن والبطل كيشو"

وعلقت البلوجر تيسير السيد قائلة: "عاد مصطفى حسين، صاحب ذهبية بطولة العالم للمصارعة للشباب، بعد إفشال محاولات جادة لتجنيسه، ليواصل مسيرته تحت علم مصر، العودة جاءت بعد مجهود كبير ومتابعة مستمرة من وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، وبالتنسيق مع روابط الرياضية المسوّق والوكيل الحصري، ليُغلق ملف التجنيس تمامًا".

وقال البلوجر أشرف زيان: "عودة مصطفى حسين وكيشو خطوة تؤكد أن مصر لا تفرّط في أبطالها… والبطل مصطفى حسين خير دليل على قوة المواهب المصرية عالميًا"

مكالمة وزير الرياضة أشرف صالح مع كيشو، فيتو

ورد البلوجر توفيق المصري فقال: "المكالمة التي أجراها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عبر الفيديو مع بطل مصر الأولمبي في المصارعة محمد إبراهيم "كيشو"، المتواجد حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، تؤكد أهمية تدخل المسئولين لإنهاء أزمة اللاعبين، وعودتهم لصفوف المنتخب الوطني، عقب ما تردد خلال الفترة الماضية بشأن محاولات تجنيسهم للّعب باسم دولة أخرى".

سر أزمة تجنيس مصطفى حسين وكيشو

جدير بالذكر أن اللاعبين المصريين مصطفى حسين وكيشو، وهما بطلان أولمبيان في المصارعة، وتمحورت أزمتهما حول شعورهما بعدم التقدير الكافي من قبل اتحاد المصارعة، ما دفعهما للتفكير في التجنيس (خاصة كيشو الذي كان في أمريكا).

لاعب المصارعة المصري كيشو، فيتو

ولكن تدخل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وأكد دعم مصر لبطلي المصارعة وإنهاء أزمة تجنيسهما، من خلال دعمهم وتوفير كل الإمكانيات لهم، ونجحت جهود وزارة الشباب والرياضة في إنهاء الأزمة وإعادة اللاعبين للتمثيل لمصر، حيث عاد مصطفى حسين، ةأعلن كيشو أنه سيعود في فبراير 2026، ليمثل مصر في البطولات القادمة، خاصة الاستعداد لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وتمثلت أزمة بطلي المصارعة محمد إبراهيم "كيشو" ومصطفى حسين، بأنهم شعرا بعدم توفير الدعم الكافي، وخاصة كيشو الذي ذكر أنه كان يحصل على مبلغ بسيط (1500 جنيه مصري) وعدم توفير معسكرات خارجية، مما دفعه للتفكير باللعب لأمريكا.

وأشار اتحاد المصارعة إلى أن كيشو كان بمثابة لاعب معتزل، وأنه من حق الدول الأخرى طلب تجنيس لاعبيه وفق لوائح الفيفا، لكن مصر لن تعترض إذا تم الأمر وفق الأصول.

لكن جهود مصر نجحت في إقناع الأبطال بالبقاء، وتوفير الدعم اللازم لهم، مما أدى إلى إنهاء أزمة التجنيس وعودة الروح المعنوية لتمثيل مصر مجددًا.



