طريقة عمل الكشري المصري، أكلة اقتصادية بعد لحوم العيد

طريقة عمل الكشري المصري، الكشري المصري من الأطباق المصرية الشعبية الشهيرة التى لها عشاق كثيرون لمذاقه المميز، وهو عبارة عن أرز ومكرونة يتم تحضيرها بطرق مميزة.

وطريقة عمل الكشري المصري، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل الكشري المصري.

مكونات عمل الكشري المصري:-

1 كوب أرز

1 كوب عدس أسود (عدس بجبة)

نصف كوب شعرية

1 كوب معكرونة صغيرة (مثل المقصوصة أو الإسباجيتي المكسورة)

2 كوب حمص مسلوق

2 بصلة كبيرة مقطعة شرائح رفيعة

زيت نباتي للقلي

ملح وكمون حسب الرغبة

لتحضير صلصة الطماطم:

2 كوب عصير طماطم

4 فصوص ثوم مفرومة

2 ملعقة كبيرة خل

ملعقة صغيرة شطة (اختياري حسب الرغبة)

ملح وكمون

طريقة عمل الكشري المصري:-

يغسل العدس جيدا، ويسلق في ماء مملح حتى ينضج.

يصفى من الماء ويترك جانبا

تحمص الشعرية في قليل من الزيت حتى تكتسب لون ذهبي.

يضاف الأرز المغسول ويقلب مع الشعرية.

يضاف ماء (نسبة 1:2)، ويتبل بالملح والكمون، ويترك حتى ينضج.

تسلق المكرونة في ماء مملح حتى تنضج، ثم تصفى.

تقلي شرائح البصل في كمية وفيرة من الزيت حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.

يصفى البصل من الزيت ويوضع على ورق لامتصاص الزيت الزائد.

يحمر الثوم في القليل من الزيت.

يضاف عصير الطماطم، ثم الخل، والملح، والكمون، والشطة حسب الرغبة.

تترك الصلصة حتى تتسبك جيدت.

يقدم الكشري بطبق كبير بوضع طبقات من الأرز، ثم العدس، ثم المعكرونة، ويزين بالبصل المحمر، ويُقدّم إلى جانبه صلصة الطماطم، والحمص، و"الدقة" (خليط من خل وثوم وكمون وماء).

الكشري المصري ليس فقط طعام شهي بل يعكس روح البساطة والكرم في المطبخ المصري، ويمكن تحضيره في المنزل بسهولة، وهو مناسب للأيام العادية أو كوجبة مشبعة في التجمعات العائلية.

طريقة عمل الكشري المصري

ولعمل الكشري الإسكندراني

مكونات عمل الكشري الإسكندراني:

1 كوب عدس أصفر

كوب أرز مصري مغسول ومصفى

1 كوب شعرية

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي أو سمن

1 بصلة كبيرة مفرومة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

كمون مطحون حسب الرغبة

ماء للسلق

بصل مقلي (للتزيين – اختياري)

طريقة عمل الكشري الإسكندراني:

اغسلي العدس جيدا، ثم اسلقيه في ماء مغلي بدون إضافات حتى ينضج نصف نضج.

صفي العدس من الماء مع الاحتفاظ بالقليل من ماء السلق.

في قدر على النار، سخني الزيت أو السمن وأضيفي الشعرية.

قلبي الشعرية حتى تكتسب لون ذهبي.

أضيفي البصلة المفرومة إلى الشعرية المحمرة وقلّبي حتى تذبل قليلا.

أضيفي الأرز وقلبي مع الشعرية والبصل حتى يتغلف الأرز جيدا بالزيت.

ثم أضيفي العدس المسلوق وقلبي بلطف.

تبلي الخليط بالملح، الفلفل الأسود، والكمون.

أضيفي مقدار ماء السلق مع قليل من الماء العادي بحيث يغطي المزيج بحوالي نصف إصبع.

اتركي المزيج يغلي على نار متوسطة.

غطي القدر وخففي النار واتركيه حتى ينضج الأرز والعدس تماما ويشربوا الماء.

قدمي الكشري الإسكندراني ساخن، ويمكنك تزيينه بالبصل المقلي المقرمش إذا رغبت.

يقدم عادة مع سلطة خضراء أو مخللات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.