طريقة عمل الكشري المصري، الوصفة الاحترافية كما يقدمها كبار الشيفات

طريقة عمل الكشري المصري، يُعتبر الكشري المصري الطبق الشعبي الأول في مصر، بل يكاد يكون "الأكلة الوطنية" التي يجتمع عليها الجميع من مختلف الطبقات. فهو وجبة مشبعة، متوازنة، واقتصادية في نفس الوقت. ورغم بساطة مكوناته، إلا أن تحضيره يحتاج إلى دقة في الموازين وترتيب الخطوات حتى يخرج بالطعم الأصيل الذي يشتهر به في البيوت والمطاعم.







في السطور التالية سنعرض الوصفة الاحترافية للكشري المصري، كما يقدمها كبار الشيفات مثل الشيف الشربيني، الشيف حسن، والشيف نجلاء الشرشابي.



مكونات عمل الكشري المصري



للأرز بالعدس:

كوب أرز مصري قصير الحبة.

نصف كوب عدس بجبة (عدس أسود).

2 ملعقة كبيرة شعرية (اختياري).

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي (ويُفضل من زيت قلي البصل لإضافة نكهة).

2 كوب ماء مغلي (أو حسب الحاجة).

ملح + كمون + رشة فلفل أسود.

للمكرونة:

كوب مكرونة صغيرة (قلم).

نصف كوب مكرونة سباجيتي مكسورة قطع صغيرة.

رشة ملح وزيت للسلق.

للحمص:

نصف كوب حمص مسلوق (بعد نقعه ليلة كاملة).

للبصل المقرمش:

بصلة كبيرة مقطعة شرائح رفيعة.

كوب زيت نباتي للقلي.

ملعقة كبيرة دقيق (سر الشيف حسن لقرمشة البصل).

لصلصة الطماطم (كما يفضلها الشيف الشربيني):

نصف كيلو طماطم معصورة.

ملعقة كبيرة صلصة طماطم مركزة.

4 فصوص ثوم مفروم.

2 ملعقة كبيرة زيت.

نصف ملعقة صغيرة سكر.

ملح + فلفل أسود + كمون.

شطة حسب الرغبة.

للدقة (أسلوب الشيف نجلاء الشرشابي):

3 فصوص ثوم مفروم.

نصف كوب ماء.

ربع كوب خل.

عصير ليمونة.

رشة ملح وكمون.

طريقة عمل الكشري

خطوات تحضير الكشري المصري خطوة بخطوة

الأرز بالعدس (الطريقة المظبوطة):

اغسلي العدس جيدًا واتركيه منقوعًا 10 دقائق، ثم صفيه.

سخني الزيت في حلة، وحمري الشعرية حتى تأخذ لونًا ذهبيًا.

أضيفي الأرز المغسول والمصفى وقلبيه دقيقة.

أضيفي العدس الني على الأرز وقلبي الخليط.

تبّلي بالملح والكمون والفلفل.

صبي الماء المغلي بحيث يغطي الأرز والعدس بارتفاع نصف عقلة إصبع.

اتركي الخليط يغلي دقيقة، ثم غطي الحلة ووطّي النار حتى النضج (20 – 25 دقيقة).

المكرونة:

اسلقي المكرونة الصغيرة والسباجيتي في ماء مغلي مع رشة ملح وزيت، ثم صفيها جيدًا.

الحمص:

بعد النقع، اسلقي الحمص في ماء به رشة كمون حتى ينضج، وصفيه.

البصل المقرمش:

قلبي شرائح البصل في الدقيق قبل القلي.

اقليها في زيت غزير على نار متوسطة حتى تأخذ اللون الذهبي الداكن.

صفيها على ورق مطبخ واحتفظي بالزيت لأنه أساس نكهة الصلصة.

صلصة الطماطم:

سخني الزيت مع الثوم المفروم حتى يصفر لونه.

أضيفي عصير الطماطم وصلصة الطماطم المركزة.

تبّلي بالملح، الفلفل، الكمون، ورشة السكر.

أضيفي الشطة حسب الرغبة.

اتركي الصلصة على نار هادئة حتى تتسبك جيدًا (سر الشيف الشربيني هو الصبر على التسبيك).

الدقة:

شوحي الثوم في قليل من الزيت.

أضيفي الماء والخل وعصير الليمون والبهارات.

اتركيها تغلي دقيقة واحدة فقط حتى تحافظ على النكهة القوية.

التقديم الاحترافي

في طبق عميق، ضعي طبقة من الأرز والعدس، وفوقها طبقة المكرونة.

أضيفي الحمص على الوجه، ثم صلصة الطماطم الغنية.

رشي قليلًا من الدقة على حسب الذوق.

زيني بالبصل المقرمش وقدمي الشطة بجانبه.

أسرار نجاح الكشري من الشيفات

الشيف حسن: إضافة الدقيق للبصل قبل القلي تضمن قرمشة تدوم.

الشيف الشربيني: لا تتعجلي في تسبيك الصلصة؛ كلما زادت المدة كان الطعم أعمق.

الشيف نجلاء الشرشابي: الدقة القوية هي روح الكشري، فلا تهمليها.

